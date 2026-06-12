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▲高雄指標夜市「瑞豐夜市」舉辦大型好康活動，從即日起至6月20日推出「消費滿額集點摸彩」，總獎項價值高達12萬元。（圖／翻攝畫面）

▲集點摸彩特獎送出最新款手機乙台，吸引不少夜市控前往試手氣。（圖／翻攝畫面）

為了帶給遊客更豐富的在地美食與娛樂體驗，高雄指標性夜市「瑞豐夜市」舉辦大型好康活動，從即日起至6月20日推出「消費滿額集點摸彩」，總獎項價值高達12萬元，邀請全台朋友一同前來熱鬧一夏。「三色攤位樂悠遊 滿額集點抽大獎」，此次瑞豐夜市首度將攤位化身為「夜市大富翁」的色彩棋盤，分為「飲食（紅）」、「服飾百貨服務（綠）」及「遊戲玩樂（藍）」三大類。民眾只要在活動參與攤位單筆消費滿150元即可獲得1點。只要集滿三種顏色的點數，就能投遞摸彩券參與抽大獎。主辦單位這次誠意滿滿，僅集點摸彩總價值就高達10萬元。特獎將送出最新款iPhone 17（256G）乙台，還有總計達數萬元的現金與夜市券。此外，頭獎、二獎、三獎及加碼獎，共計有54個中獎名額，動動手指品嚐美食，幸運兒可能就是你。活動將於6月20日晚間20:30在瑞豐夜市官方IG進行摸彩結果的線上直播揭曉。快揪親朋好友在鎖定瑞豐夜市，大口吃美食，把滿滿的大獎抱回家。詳情請洽瑞豐夜市招商處或瑞豐夜市IG、瑞豐夜市threads。