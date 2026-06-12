我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦人壽擬砸下最高6億美元參與SpaceX IPO申購，成為市場焦點。富邦金董事長蔡明興今（12）日表示，SpaceX目前估值雖不低，短線不排除面臨股價震盪甚至套牢，但若用3年、5年，甚至10年以上的長期投資角度來看，SpaceX具備太空產業少見的壟斷型優勢，未來成長空間仍相當可觀。富邦人壽日前公告，將參與馬斯克旗下SpaceX於美國那斯達克掛牌的普通股首次公開發行，申購上限6億美元，約新台幣189億元。蔡明興在股東會後受訪指出，SpaceX最難被取代的地方，是火箭回收再利用技術已大幅壓低發射成本，其他業者在火箭發射能力上，至少還落後10年。蔡明興說，SpaceX並非只靠想像題材支撐，現階段已替美國太空總署執行任務，也持續發射自家衛星，具備實際商業模式。旗下Starlink衛星通訊也已形成收入來源，目前用戶約1000萬人，每年營收可達40多億美元，獲利能力已逐漸展現。他也提到，自己曾親自到美國加州參觀SpaceX工廠，看過火箭製造流程後，更能理解這項產業的技術門檻。蔡明興認為，馬斯克過去許多構想起初都被外界質疑，但最後多半逐步實現，只是時程常比原先預期晚幾年。蔡明興進一步指出，SpaceX下一階段若能把發射成本再降至目前的十分之一，未來太空算力中心的想像空間將更大。相較地球資料中心需要處理龐大散熱問題，太空低溫環境可能成為發展算力基礎設施的優勢；至於月球、火星等長期計畫，雖仍需要更長時間驗證，但也構成SpaceX長線估值的重要想像。蔡明興坦言，SpaceX投資不一定立刻反映報酬；但從長期來看，這家公司同時掌握低成本發射、衛星通訊與太空基礎建設機會，是少數具有獨占性與高度技術壁壘的標的，因此富邦人壽才會參與此次IPO申購。