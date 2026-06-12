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▲安以軒（右）此次擔綱MV女主角，也讓大家發現她與A-Lin（左）原來是超級好朋友。（圖／索尼音樂提供）

安以軒2017年嫁給澳門德晉集團前主席陳榮煉後，便逐漸淡出演藝圈，將重心放在家庭，不過陳榮煉近年捲入非法賭博與洗錢案，遭判處入獄13年。暌違10年沒有在螢光幕前現身的她，近日現身A-Lin全新單曲〈一個人〉，45歲仍超凍齡；安以軒表示，當初聽到歌曲Demo時，就被感動到淚如雨下，因此希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。安以軒許久未出現在鏡頭前，不過一現身依舊狀態超好，不論臉蛋或是身材都看不出歲月痕跡。歌曲〈一個人〉由A-Lin的歌后好友戴佩妮創作，MV由剛入今年金曲獎最佳MV的導演林書宇執導。安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。安以軒此次擔綱MV女主角，也讓大家發現她與A-Lin原來是超級好朋友，兩人15年前透過共同朋友安鈞璨介紹認識，雙方一拍即合、相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒過去鮮少接拍MV，睽違了這麼長的一段時間，選擇以〈一個人〉MV再次出現在螢光幕前，看得出兩人的好交情。拍攝當天安以軒的好姐妹夏于喬也專程來探班，在鏡頭外陪她對戲。安以軒再度現身螢光幕前，讓粉絲又驚又喜，婚後淡出演藝圈的她，近年因丈夫捲入非法賭博與洗錢案，遭判處入獄13年，讓她更為低調，獨自撫養一對兒女。