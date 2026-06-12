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帕差拉吉蒂雅帕公主逝世 泰國內閣下令15天哀悼期

泰國國喪期間 觀光旅遊需要注意什麼？

47歲的泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕（Princess Bajrakitiyabha，簡稱帕公主）被證實，已於11日晚間在曼谷朱拉隆功國王紀念醫院辭世。在治喪期間，部分政府機關規定較嚴，民眾觀光大多不受影響，不過仍有部分需注意的事項以及禮俗慣例需尊重，根據PBS Thailand報導，泰國王室宮務處發出公告，帕差拉吉蒂雅帕公主於週四晚間7時48分，在泰國紅十字會朱拉隆功國王紀念醫院安詳辭世。王室宮務處表示，公主自2022年12月15日因心臟相關疾病失去意識後，便一直住院接受治療。此後，王室宮務處也曾多次發布公告說明她的病情。王室宮務處在聲明中指出，自2026年5月21日起，公主的健康狀況轉差，因大腸發炎引發的腹部感染、低血壓、心律不整以及凝血功能異常而惡化。儘管醫療團隊已竭盡所能提供治療，但公主殿下的病情仍逐漸惡化。最終於醫院安詳離世，享年47歲。泰王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）已指示王室辦公室依照王室傳統，以最高規格安排公主的喪禮儀式。公主的遺體將安奉於曼谷大皇宮內的披曼拉塔亞王座廳（Piman Rattaya Throne Hall），供人瞻仰。帕差拉吉蒂雅帕公主於1978年12月7日出生，長年以來在泰國備受尊敬。她不僅因身為泰王哇集拉隆功的長女而受到關注，也因其卓越的智慧與慈悲精神廣受讚譽。擁有美國康乃爾大學（Cornell University）司法科學博士學位，順利考取泰國律師資格，更曾在紐約的泰國駐聯合國代表團工作，成為泰國王室內一位現代化且具進步理念的重要聲音。泰國內閣已下令全國各政府機關、國營事業及教育機構，自即日起展開為期15天的哀悼，皆須降半旗致哀。不過政府也強調，民眾仍可照常過日子，節慶與娛樂活動並未遭到禁止。至於詳細的國喪期以及相關細節，目前泰國王室宮務處還未有進一步宣布。事實上，泰國王太后詩麗吉（Sirikit）在去年10月24日辭世，當時的泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾宣布過相關指引，包含全國各政府機關降半旗30日；政府官員、國營事業員工及公務人員自該日起穿著黑色哀悼服一年，並建議一般民眾於90日期間著黑色或素色衣著，以表達追思與尊敬。2016年前國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej），以及其夫人詩麗吉在2025年逝世後，泰國官方並未禁娛或強硬規定民眾或遊客服裝，但在國喪期間，仍有一些禮俗慣例。例如避免穿著鮮豔或暴露服裝，建議選擇深色或素色衣物。同時在公共場合應保持安靜，避免飲酒、喧嘩或參加慶祝活動，以示對哀悼氛圍的尊重。此外，參與或靠近王室相關儀式時，也應避免拍照、錄影或直播，以免觸犯規定。至於遊客部分，務必避免對王室或政治議題發表評論。泰國誹謗王室法規嚴格，有相當嚴厲的冒犯君主罪（Lese Majeste），任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。即便只是冷漠或不尊重哀悼環境，也可能引起當地不滿。同時，由於可能須配合王室哀悼儀式，在詩麗吉王太后去世時，大皇宮與玉佛寺等景點曾不定期暫時關閉。