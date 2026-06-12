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台灣航業（2617）今（12）日召開董事會，推選董事魏健宏接任董事長，並於會後舉行交接典禮。交通部常務次長林國顯擔任監交人，肯定台航近年在波動劇烈的航運市場中維持穩健成長，並看好魏健宏憑藉豐富的產官學經驗，帶領公司持續提升競爭力、開創新局。林國顯表示，交通部身為台航主管機關及主要股東，對公司多年來的營運成果給予高度肯定，也代表交通部向卸任董事長劉文慶表達感謝。林國顯指出，在劉文慶帶領下，台航不僅展現高度營運韌性，更在公司治理與永續發展方面交出亮眼成績。劉文慶則表示，過去近10年來始終秉持認真負責態度推動公司發展，感謝政府、董事會及全體同仁的支持與努力，讓台航持續穩健經營。新任董事長魏健宏擁有美國馬里蘭大學博士學位，專長涵蓋公共運輸、交通安全及智慧運輸系統，曾任國立成功大學交通管理科學系教授、中華郵政董事長，現為成功大學名譽教授，並兼任中華航空董事。魏健宏表示，感謝行政院、交通部及董事會的信任，未來將延續既有發展基礎，善用年輕化船隊及穩健財務體質優勢，在快速變動的海運市場環境中持續提升營運績效，為股東創造更大價值。值得注意的是，台航昨（11）日股東會也釋出對今年散裝航運市場的樂觀看法。台航指出，今年以來全球乾散裝航運市場展現強勁動能，整體運價表現明顯優於去年同期，預期在需求支撐及地緣政治因素影響下，全年平均運價有望優於去年水準。台航分析，今年散裝市場主要受惠於西非幾內亞鋁礬土出口中國需求強勁，長航程運輸大幅增加噸浬需求，有效消化大型散裝船運力；中小型船方面，隨著美中貿易協議下大豆採購穩定進行，加上南美穀物出口旺季到來，也帶動中小型船舶需求升溫。此外，地緣政治因素同樣成為支撐運價的重要力量。台航表示，美伊衝突造成荷姆茲海峽能源出口受阻，推升國際油價，亞洲部分國家因而增加煤炭發電比例，進一步帶動煤炭運輸需求，支撐乾散裝船市場。展望下半年，台航指出，即使未來美伊達成和平協議，油價及液化天然氣（LNG）價格短期內仍難回到戰前水準，加上聖嬰現象可能帶來高溫天氣，預期亞洲各國對發電用煤需求仍將維持高檔；同時，中國持續採購美國農產品，也有助推升中小型乾散貨船需求。不過，市場仍面臨部分挑戰。台航表示，近兩年中小型散裝船新船交付量增加，加上運價維持高檔使老舊船舶拆解速度放緩，供給增幅可能提高；另外，若西非幾內亞進一步實施鋁礬土出口管制，也可能對下半年運價帶來壓力。船隊布局方面，台航近年積極推動汰舊換新，目前共擁有23艘散裝船，平均船齡約5.8年，優於業界平均水準，船型以4萬至8萬載重噸中小型船舶為主。今年4、5月已順利交付兩艘4萬噸級新船投入營運，另規劃於2028年再新增兩艘6萬噸級散裝船，進一步擴充船隊規模與運能。受惠新船陸續加入營運，台航今年前5月累計營收達19.2億元，年增11.8%。隨著新船效益逐步發酵，加上市場運價維持相對高檔，公司對後續營運展望維持審慎樂觀看法。