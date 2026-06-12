韓劇《鐵拳教育》自從登上 Netflix 後霸榜冠軍，該劇改編自韓國人氣網漫《極權教師》，劇中教權保護局監督官羅華鎮面對校園霸凌、暴力事件、失控學生、失職大人時往往用「暴力式教育」來制裁，血腥、殘忍的劇情讓作品自連載以來便伴隨大量爭議，甚至遭海外下架。然而，《極權教師》最令人印象深刻的除了拳頭之外，還有它不斷拋出的提問「當教育失去力量時，究竟是誰的錯？」作品用一個個讓人感同身受的「事件」帶領我們去思考。
劇中的案例，不免讓人聯想到台灣近年持續受到關注的教育議題。今年5月高雄四維國小教師事件發生後，社會再次聚焦教師工作壓力、教權保障以及支持系統等問題。從校園霸凌、家長投訴到師生衝突，教育現場面臨的挑戰早已不是單一事件，而是整個制度的課題。
當教育體制失靈 政府成立「教權保護局」
《極權教師》由蔡溶宅與韓嘉藍共同創作，2020年起於 Naver Webtoon連載。故事背景設定在教育體制逐漸崩壞的社會，校園霸凌頻傳、教師失去管教權、家長過度干預等，讓本應維持秩序的教育制度失去作用，政府因此成立特殊機構「教權保護局」，以非常手段處理各種失控案件。
教權保護局監督官羅華鎮不同於一般老師，他的工作不是授課，而是深入校園調查事件、保護受害者，並對加害者進行制裁。從校園霸凌、網路暴力到教師遭惡意檢舉，每個篇章都圍繞不同教育問題展開，因此也被不少讀者形容是「教育界版《模範計程車》」。
因爭議遭海外下架 卻在亞洲持續爆紅
《極權教師》雖然擁有高人氣，但由於劇情經常直接批判學生、家長、教師甚至教育制度本身，因此自連載以來始終伴隨不少爭議。2023年，漫畫第125話因涉及種族議題引發海外讀者強烈反彈，部分內容被批評帶有種族歧視色彩，事件延燒後，LINE WEBTOON宣布停止英文版連載，作品也自北美平台下架。
儘管如此，《極權教師》在亞洲的人氣並未因此消退。許多支持者認為，作品真正吸引人的並非拳拳到肉的暴力場面，而是它勇於觸碰敏感議題，並透過極端案例呈現教育現場長期存在卻難以解決的問題。
從霸凌到家庭失能 沒有人是真正無辜的
《極權教師》採單元劇形式進行，每個篇章都像是一則獨立的社會案件。除了校園霸凌、網路暴力、惡意檢舉等議題外，作品也描繪家庭失能、升學壓力、未成年犯罪、校園幫派等現象。許多角色之所以走向失控，並非單純因為「本性惡劣」，而是背後往往有著複雜的原因，漫畫並不急著找兇手，反而試圖讓讀者理解每個悲劇背後的成因與脈絡。
如果只看片段，會以為這是一部「老師教訓壞學生」的爽作，漫畫裡充滿拳頭、打架與流血場面，羅華鎮經常以「私刑」的方式解決問題，有人認為這是在合理化暴力、有人認為這是將讀者對現實的不滿具體化代償。但作者真正想討論的其實遠比善惡對立更複雜，而是「背後的原因」跟「如何改變」，因此《極權教師》雖然描繪的是虛構世界，卻經常讓人聯想到現實社會新聞，甚至有種「這件事好像真的發生過」的既視感。
如果仔細閱讀各個篇章，會發現作者一直在反覆追問同一件事「當制度失去作用時，該如何幫助犯錯的人改變？當老師失去權威、家長失去信任、學生失去方向時，又該由誰來承擔責任？」或許《極權教師》最值得討論的地方，不是羅華鎮揮出的拳頭，而是一個所有人都必須面對的問題，當學生、老師、家長與制度彼此失去信任時，我們究竟該如何去教育下一代。
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當教育體制失靈 政府成立「教權保護局」
《極權教師》由蔡溶宅與韓嘉藍共同創作，2020年起於 Naver Webtoon連載。故事背景設定在教育體制逐漸崩壞的社會，校園霸凌頻傳、教師失去管教權、家長過度干預等，讓本應維持秩序的教育制度失去作用，政府因此成立特殊機構「教權保護局」，以非常手段處理各種失控案件。
教權保護局監督官羅華鎮不同於一般老師，他的工作不是授課，而是深入校園調查事件、保護受害者，並對加害者進行制裁。從校園霸凌、網路暴力到教師遭惡意檢舉，每個篇章都圍繞不同教育問題展開，因此也被不少讀者形容是「教育界版《模範計程車》」。
《極權教師》雖然擁有高人氣，但由於劇情經常直接批判學生、家長、教師甚至教育制度本身，因此自連載以來始終伴隨不少爭議。2023年，漫畫第125話因涉及種族議題引發海外讀者強烈反彈，部分內容被批評帶有種族歧視色彩，事件延燒後，LINE WEBTOON宣布停止英文版連載，作品也自北美平台下架。
儘管如此，《極權教師》在亞洲的人氣並未因此消退。許多支持者認為，作品真正吸引人的並非拳拳到肉的暴力場面，而是它勇於觸碰敏感議題，並透過極端案例呈現教育現場長期存在卻難以解決的問題。
《極權教師》採單元劇形式進行，每個篇章都像是一則獨立的社會案件。除了校園霸凌、網路暴力、惡意檢舉等議題外，作品也描繪家庭失能、升學壓力、未成年犯罪、校園幫派等現象。許多角色之所以走向失控，並非單純因為「本性惡劣」，而是背後往往有著複雜的原因，漫畫並不急著找兇手，反而試圖讓讀者理解每個悲劇背後的成因與脈絡。
如果只看片段，會以為這是一部「老師教訓壞學生」的爽作，漫畫裡充滿拳頭、打架與流血場面，羅華鎮經常以「私刑」的方式解決問題，有人認為這是在合理化暴力、有人認為這是將讀者對現實的不滿具體化代償。但作者真正想討論的其實遠比善惡對立更複雜，而是「背後的原因」跟「如何改變」，因此《極權教師》雖然描繪的是虛構世界，卻經常讓人聯想到現實社會新聞，甚至有種「這件事好像真的發生過」的既視感。
如果仔細閱讀各個篇章，會發現作者一直在反覆追問同一件事「當制度失去作用時，該如何幫助犯錯的人改變？當老師失去權威、家長失去信任、學生失去方向時，又該由誰來承擔責任？」或許《極權教師》最值得討論的地方，不是羅華鎮揮出的拳頭，而是一個所有人都必須面對的問題，當學生、老師、家長與制度彼此失去信任時，我們究竟該如何去教育下一代。