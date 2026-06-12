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第一銀行持續拓展數位金融服務版圖，並精進客戶數位使用體驗，即日起至7月24日推出「活力第一！神指對決」活動，透過簡易操作的互動機制，民眾僅需雙指操作即可完成遊戲，還有機會抽中1萬元現金、LINE POINTS 500點及小粉獅週邊商品等多元好禮。「活力第一！神指對決」活動採漫畫風格視覺設計，民眾在螢幕上滑動雙指完成遊戲後，系統將產出個人化的「手指活力度」分析，並帶領民眾認識第一銀行多項數位金融服務，包括iLEO數位帳戶12萬元以內2%活存利率優惠、每月跨行轉帳及提款各10次免手續費、百元奇基及支援24小時交易之美股ETF等，另外，也結合安全管家與帳單管家，強化民眾對數位金融安全性與便利性的認知。完成遊戲並留存資料，還可抽LINE POINTS最高500點及全新「小粉獅存摺護照套」，總計320個中獎名額。除互動遊戲外，第一銀行同步推出開戶加碼，活動期間內首次申辦iLEO數位帳戶並完成登入網銀及資料留存者，即可獲得抽獎資格，幸運兒將獨得高達1萬元的現金大紅包。第一銀行長期秉持創新精神，透過多元創意內容與數位科技結合，持續串聯線上與線下的生活場景。未來，將持續掌握數位發展趨勢與客戶需求，推動產品與服務優化，強化客戶經營與服務體驗，成為值得信賴的數位金融夥伴。※活動說明詳見活動網站：