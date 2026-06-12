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▲朴智妍在《鐵拳教育》演出對兒子班導師瘋狂投訴、威脅、恐嚇、跟蹤和騷擾的惡質家長。（圖／翻攝自박지연 Ji-yeon Park IG＠parkg）

Netflix韓劇《鐵拳教育》講述在教師管教權瓦解、校園霸凌氾濫的虛構社會中，政府祕密成立「教權保護局」，以暴制暴壓制惡霸學生、恐龍家長，有劇迷便列出戲中10位反派角色，要網友票選出「最惡之人」，榮登冠軍的是朴智妍飾演的惡質家長、學生金宇振母親李智英。韓星朴智妍在《鐵拳教育》中演出玄中小學一年三班學生金宇振的母親李智英，劇中常以家長身分對孩子的班導師崔智善進行瘋狂的惡性投訴、威脅恐嚇與跟蹤騷擾，甚至鑽法律漏洞對老師提出兒童虐待的虛假告訴，直接把年輕女班導逼到顏面神經麻痺、精神全面崩潰。網友對李智英的行徑恨得牙癢癢，「看得好生氣，讓人窒息」、「幼教老師投李智英，家庭教育很重要」、「那一集差點牙起來」、「宇振媽媽演得最好，好到她的IG被外國人出征，以為她真的是現實生活的宇振媽媽」、「最討厭的真的是第五集的媽媽」、「真的很欠打！煩死了」、「宇振媽把恐龍家長詮釋的太好了」、「媽媽是讓我看到臉都會有陰影的，好恐怖」、「看了很有感，對於這樣的家長，希望戲外也能還給受害的老師們一個公道！」而票選第二高的是由張由勳飾演的玄進中學少年犯民智雄，劇中仗著自己年紀未滿14歲、在韓國法律上屬於不具刑事責任能力的觸法少年，在校外與校內無惡不作、行徑極度囂張且毫無悔意，網友痛批：「我唯一氣到想搧巴掌的角色」、「演得很欠揍」、「真的會氣到得內傷！」拿下第三名的則是李奉俊飾演的辰原高中羅華振未婚妻崔佳尹的學生趙圭哲，劇中因為販毒被崔佳尹發現，而持刀殺死對方，促使了教權保護局的成立，網友氣罵：「起因由他開始」、「完全不可教化」、「連殺掉老師都能說成是他愛慕老師，細思極恐的人」、「他才是真正邪惡的人」、「雖然知道是演戲但是看了還是很生氣！」