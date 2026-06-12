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Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下所發行之App Store、Google Play專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於遊戲中推出故事事件「機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER」。配合本次更新，遊戲中也推出了新增UR「無限正義鋼彈（EX）」／UR「阿斯蘭‧薩拉」、UR「漆黑攻擊鋼彈（EX）」／UR「史溫‧卡爾‧巴揚」等陣容的精選機體補給。故事事件「機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER」現正登場！本故事事件將可重溫《機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER》的劇情。快來遊玩事件，獲得新追加的單位吧！本次將可於故事事件畫面與關卡中限期聆聽到OVA《機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER》的《Lift Off》等樂曲。此外，永恆通行證的玩家專屬特別福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER》！​請務必搭配事件，觀看相關動畫並聆聽樂曲，享受更完整的故事體驗。UR「無限正義鋼彈（EX）」／UR「阿斯蘭‧薩拉」、UR「漆黑攻擊鋼彈（EX）」／UR「史溫‧卡爾‧巴揚」於精選機體補給強勢登場！還有UR支援人員「卡佳里‧由拉‧阿斯哈＆草薙號」等陣容同步亮相。介紹遊戲內即將登場的鋼彈劇情作品──「G世代 永恆 PLAY to WATCH‼」節目現已開放線上收看。本次聚焦於現正登場的故事事件「機動戰士鋼彈SEED C.E.73 STARGAZER」，並邀請到了史溫‧卡爾‧巴揚的配音員──Daisuke Ono先生擔任來賓，與節目主持人Genki Okawa一同回顧當時的點滴回憶，深入剖析作品的魅力所在。尚未收看的玩家請千萬別錯過！