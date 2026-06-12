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▲2012年6月的泰利颱風，在南海生成後，往東北方向朝台灣移動，並一路由南往北穿過台灣海峽。（圖／中央氣象署）

▲「聖嬰現象」訊號增強，2026年「強颱」比例可能提高、台灣出現極端降雨的機率增加。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

6月下旬要進入颱風活躍期了！根據氣象專家林得恩指出，下周四（18日）端午連假前後，於西北太平洋海域開始有熱帶擾動生成發展的訊號，並且有機會發展成颱風，預估路徑將以拋物線運動路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估，對臺灣並無直接的影響，不過仍需要進一步觀測。氣象專家林得恩於粉專發文指出，6月份開始進入颱風活躍期，根據歐洲ECMWF最新數值模式模擬結果顯示，在下周四（18日）於西北太平洋海域預估路徑將循著環境駛流場的導引下，以拋物線運動路徑朝日本南部或南方海域前進，目前評估，對臺灣並無直接的影響。不過，時間實在太久，環境不確定性大，持續加強追蹤監測。林得恩也提到，。統計1958-2024年（共計67年），西北太平洋及南海海域6月份颱風總生成數為116個，佔總數的6.64%；而統計1911-2024年（共計114年），6月份侵臺颱風總數為25個，數量是前一個月的近3倍之多，平均每年為0.22個。令人印象深刻的是2012年6月19日的泰利颱風，中南部地區降下豪雨，造成嘉義以南地區大淹水；該事件計有1人死亡，農損逾7億元損失。根據中央氣象署預報員葉致均說明，目前部分模式預測顯示6月下旬有熱帶擾動發展機會，但按照目前雲圖顯示，熱帶雲簇發展相當有限，雲系消消長長，且6月下旬屬於中後期天氣預報，需要進一步觀測。要留意的是，今年有發展聖嬰現象的趨勢。聖嬰發生時，東太平洋海溫偏高、西太平洋海溫相對偏低，暖水區域有東移現象，颱風生成位置也可能較往東偏移。若颱風朝台灣附近海域接近，由於行經暖海域時間較長，可能有較大的增強空間。不過颱風實際路徑及強度變化，仍須視太平洋高壓配置、熱帶系統發展及當時環境條件而定。