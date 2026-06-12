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世界盃2026正式開踢，日本栃木縣那須動物王國的「神算鸚鵡」奧利維婭也跟著大顯神威，對日本隊小組賽3場比賽做出預測——結果是全勝。園方搭建了一個迷你足球場平台，插上日本與三個對手國（荷蘭、瑞典、突尼西亞）的國旗，讓奧利維婭叼旗預測勝負。對15日對荷蘭一戰，奧利維婭一度猶豫許久，最後仍叼起日本國旗；接著預測21日對瑞典、26日對突尼西亞兩戰時，同樣選擇了日本國旗，等於預言日本將小組賽三連勝。動物園管理員解讀：「牠在預測對荷蘭那場時明顯猶豫，所以我覺得這會是場勢均力敵的硬仗，但牠最後還是選了日本，所以我認為日本會贏。」奧利維婭並非第一次出馬，過去已累積預測110場足球與橄欖球賽事的紀錄，準確率達53.6%，算是有一定參考價值。不過這次日本隊本身狀況不太樂觀——主力三笘薰、南野拓實都因傷缺陣，隊長遠藤航更在11日臨陣因傷退出，同時宣布告別國際賽生涯。在多名主力缺席的情況下，奧利維婭的「全勝預言」能否成真，恐怕還是個問號。