2026年世界盃足球賽正式開打，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》持續帶來趣味十足的賽事預測。在首集成功預測墨西哥擊敗南非後，神蛙「蛙貴」第二度出手，將目光鎖定D組焦點戰，由地主美國迎戰南美勁旅巴拉圭。首戰旗開得勝的蛙貴，這回依舊看好地主美國奪勝，究竟牠的神秘第六感能否再次發威，也成為球迷關注焦點。

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蛙貴第二集出爐　美國、巴拉圭看好誰？

根據台灣運彩盤口資訊，美國獨贏賠率1.30，和局3.20，巴拉圭勝出3.95。讓分盤部分，美國讓1球賠率2.20，和局（美國剛好贏1球）2.85，巴拉圭受讓1球2.25；美國讓2球賠率4.20，和局（美國剛好贏2球）3.55，巴拉圭受讓2球1.35。

在總進球數方面，1.5球盤開出大球1.28、小球2.55；2.5球盤大球1.86、小球1.58；3.5球盤大球3.10、小球1.18；兩隊是否皆能取得進球方面，「是」賠率1.95，「否」賠率1.45。

本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對美國與巴拉圭的對決進行預測。經過一番觀察與思考後，蛙貴最終選擇停留在代表「主勝」的右水潭區，看好地主美國能夠在正規90分鐘內擊敗巴拉圭，搶下寶貴勝利。

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《蛙貴的挑戰》首集旗開得勝　蛙貴挑戰連續命中

《蛙貴的挑戰》首集成功命中世界盃開幕戰賽果，讓不少球迷開始關注這位來自美洲的神秘預測家。隨著世界盃賽事正式展開，蛙貴也將持續接受更高難度的考驗，挑戰預測更多焦點賽事結果。

本節目採用短影音形式呈現，結合賽事話題、趣味互動與獨特的預測儀式，讓球迷在緊張刺激的世界盃賽程之外，也能透過輕鬆有趣的方式參與賽事討論。

神蛙第六感再度出擊　結果等待賽場驗證

根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對比賽結果的預測答案。

首集成功開出紅盤後，第二集蛙貴選擇力挺地主美國，看好美國能在主場球迷加油聲中順利擊敗巴拉圭。究竟神蛙的第六感能否再次命中賽果，延續連勝紀錄，甚至複製昔日章魚保羅的傳奇神話，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...