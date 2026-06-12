峮峮從無名小站正妹、節目《大學生了沒》發跡，後來加入中信兄弟啦啦隊，以「炸裂陳子豪」應援曲打開知名度，至今在「PS女孩」服務9年，人氣擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神。峮峮今（12）日在IG分享於球場的外拍照，她敞開外套露出小可愛，還把暖暖包塞到內褲保暖，十分俏皮，但過於纖瘦的體態則引來粉絲關心。
峮峮球場露川字線條 暖暖包塞內褲禦寒
今天稍早，峮峮更新IG，放上去年在球場拍攝的系列照片，可見她穿棒球潮外套，上半身內搭只有運動內衣，下半身則穿丹寧熱褲，還露出一小截內褲頭，秀出輪廓明顯的腹肌線條，以及比例勻稱的蜜大腿。
其中一張照片，峮峮把韓國知名文創設計品牌Wiggle Wiggle的暖貼放在內褲中，鏡頭特寫約24吋左右的傲人纖腰，她在配文寫下：「去年肚子很餓的那幾天...」粉絲留言表示，發現她瘦了很多，擔心其健康狀況，對此，峮峮親自回覆：「沒事！已經吃回來了！哈哈哈哈哈哈哈！」
峮峮過30歲還有少女肌 保養祕訣大公開
峮峮過而立之年歲仍保有少女般透亮肌膚，她曾經在擔任保養品牌大使時公開保養祕訣，強調澈底清潔是首要步驟。過去工作忙碌導致粉刺明顯後，峮峮開始認真卸妝洗臉，即使素顏彩排也堅持清潔，避免殘妝堵塞毛孔，讓肌膚維持乾淨無瑕。
此外，峮峮的日常保養講究簡單實效，適合她偏乾敏感膚質，使用化妝水搭配精華液及美容油，每1至2週敷面膜一次，並每天喝超過2000cc水以促進代謝，減少粉刺並提升保濕力。同時，峮峮透過啦啦隊訓練及固定運動維持體態，搭配清淡飲食與壓力紓解，成就風吹日曬下依舊彈潤的好膚質。
山君𝖰 IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天稍早，峮峮更新IG，放上去年在球場拍攝的系列照片，可見她穿棒球潮外套，上半身內搭只有運動內衣，下半身則穿丹寧熱褲，還露出一小截內褲頭，秀出輪廓明顯的腹肌線條，以及比例勻稱的蜜大腿。
其中一張照片，峮峮把韓國知名文創設計品牌Wiggle Wiggle的暖貼放在內褲中，鏡頭特寫約24吋左右的傲人纖腰，她在配文寫下：「去年肚子很餓的那幾天...」粉絲留言表示，發現她瘦了很多，擔心其健康狀況，對此，峮峮親自回覆：「沒事！已經吃回來了！哈哈哈哈哈哈哈！」
峮峮過而立之年歲仍保有少女般透亮肌膚，她曾經在擔任保養品牌大使時公開保養祕訣，強調澈底清潔是首要步驟。過去工作忙碌導致粉刺明顯後，峮峮開始認真卸妝洗臉，即使素顏彩排也堅持清潔，避免殘妝堵塞毛孔，讓肌膚維持乾淨無瑕。
此外，峮峮的日常保養講究簡單實效，適合她偏乾敏感膚質，使用化妝水搭配精華液及美容油，每1至2週敷面膜一次，並每天喝超過2000cc水以促進代謝，減少粉刺並提升保濕力。同時，峮峮透過啦啦隊訓練及固定運動維持體態，搭配清淡飲食與壓力紓解，成就風吹日曬下依舊彈潤的好膚質。
山君𝖰 IG