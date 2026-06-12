峮峮從無名小站正妹、節目《大學生了沒》發跡，後來加入中信兄弟啦啦隊，以「炸裂陳子豪」應援曲打開知名度，至今在「PS女孩」服務9年，人氣擴及海外，堪稱最紅的啦啦隊女神。峮峮今（12）日在IG分享於球場的外拍照，她敞開外套露出小可愛，還把暖暖包塞到內褲保暖，十分俏皮，但過於纖瘦的體態則引來粉絲關心。

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峮峮球場露川字線條　暖暖包塞內褲禦寒

今天稍早，峮峮更新IG，放上去年在球場拍攝的系列照片，可見她穿棒球潮外套，上半身內搭只有運動內衣，下半身則穿丹寧熱褲，還露出一小截內褲頭，秀出輪廓明顯的腹肌線條，以及比例勻稱的蜜大腿。

其中一張照片，峮峮把韓國知名文創設計品牌Wiggle Wiggle的暖貼放在內褲中，鏡頭特寫約24吋左右的傲人纖腰，她在配文寫下：「去年肚子很餓的那幾天...」粉絲留言表示，發現她瘦了很多，擔心其健康狀況，對此，峮峮親自回覆：「沒事！已經吃回來了！哈哈哈哈哈哈哈！」

▲峮峮穿中空裝放送清晰馬甲線，還把暖暖包塞在內褲裡禦寒，十分俏皮。（圖／翻攝自峮峮IG@qun_04）
▲峮峮穿中空裝放送清晰馬甲線，還把暖暖包塞在內褲裡禦寒，十分俏皮。（圖／翻攝自峮峮IG@qun_04）
峮峮過30歲還有少女肌　保養祕訣大公開

峮峮過而立之年歲仍保有少女般透亮肌膚，她曾經在擔任保養品牌大使時公開保養祕訣，強調澈底清潔是首要步驟。過去工作忙碌導致粉刺明顯後，峮峮開始認真卸妝洗臉，即使素顏彩排也堅持清潔，避免殘妝堵塞毛孔，讓肌膚維持乾淨無瑕。

此外，峮峮的日常保養講究簡單實效，適合她偏乾敏感膚質，使用化妝水搭配精華液及美容油，每1至2週敷面膜一次，並每天喝超過2000cc水以促進代謝，減少粉刺並提升保濕力。同時，峮峮透過啦啦隊訓練及固定運動維持體態，搭配清淡飲食與壓力紓解，成就風吹日曬下依舊彈潤的好膚質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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資料來源：山君𝖰 IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。