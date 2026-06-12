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立法院藍白提《刑事訴訟法》修正案，國民黨立委翁曉玲拋出「縮短羈押期」的想法，主張將檢察官偵查階段的羈押時間，從兩個月砍至一個月，同黨籍、檢察官出身的法制立委、宜蘭縣長參選人吳宗憲都看不下去，質疑會導致台灣的犯罪偵查走向崩潰。對此，資深媒體人黃智賢在臉書發文叫好，諷刺吳宗憲終於因為受不了，三觀正常說實話成了「綠宗憲」。黃智賢直言「翁曉玲當然是胡扯」，台灣一年偵辦約80萬件刑事案件，實際上只有1.6%被聲請羈押，而法官買單裁准只有八成，等於全台僅有1.28%嫌犯會被羈押。她質疑，這麼低的比例，翁曉玲卻說是過度依賴，根本是「有事嗎？」她強調，羈押嫌犯中超過七成是高度分工、牽涉跨境金流的詐騙與毒品案，若不靠羈押切斷串供與滅證，基層平均一人一年要辦800件刑案的檢察官根本無從辦起。黃智賢痛批，民眾黨與翁曉玲此舉根本是腦袋削尖了，努力在為詐團和毒販開後門、謀福利，縮短羈押期、刪除勾串之虞等修法，就是剝奪檢察官的辦案工具；只要增加檢察官20%辦案難度，讓司法抓不到首腦、追不到金流，就等於平白幫詐團與毒販提高超過80%獲利，更給了首腦100%的逃脫空間。