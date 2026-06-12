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台北市長蔣萬安今（12）日突主張「廢除監察院」，更直指監察院「淪為替特定政治人物洗白的工具」，對此，台北市議員何孟樺直言，蔣萬安此舉並非真正推動改革，而是猛藥求聲量，廢除監察院涉及修憲，但國民黨過去對修憲態度消極，如今突然高喊廢監院，背後真實目的令人質疑。何孟樺批評，若談到替政治人物洗白與充當保護傘，國民黨內不乏爭議人物仍身居要職，殺警的蕭景田成為彰化黨部主委，捅人的鍾東錦仍有國民黨籍，兩度因國安法案被起訴的張顯耀入主國民黨智庫、炒股的傅崐萁為黨團總召，就連蔣萬安今天去的南投，也曾出過被判刑656年的國民黨貪污縣長李朝卿；反觀民進黨對涉及國安與貪瀆案件採取零容忍態度，因此蔣萬安才將矛頭指向監察院，說服力不足。何孟樺認為，蔣萬安此時複製過去拋出倒閣的經驗，拋出廢除監察院的主張，只有兩個目標，一個是要爭取輿論的關注，一個是要趁機排除自己被監督的可能，蔣萬安近期因市政頻頻遭質疑，包括剴剴案及寶林茶室案均遭監察院糾正，此時拋出廢監院議題，恐有轉移焦點、降低外界對市政監督壓力的意味；此外，蔣萬安聲量近來被研考會主委殷瑋搶過風采，自然想重回鎂光燈下。她喊話，若國民黨真心支持廢除監察院，就應提出具體修憲方案，而非停留在政治口號，「別像上次喊倒閣一樣，一人高呼、無人響應。」