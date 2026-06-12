NBA選秀會將於本月下旬到來，金州勇士手持11順位籤，如何選擇成為關注焦點。《SBnation》記者克洛普佛（Brady Klopfer）刊登最新報導，提到勇士內部已經試訓過23歲超大齡新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg），此人是今年冠軍密西根大學當家前鋒，全能且成熟的球風，無疑是今年最強即戰力，選秀專家歐唐納（Ricky O’Donnell）也稱讚，「倫德伯格的勁爆體能夠成為柯瑞（Stephen Curry）身邊最可靠的侍衛，還可以直接頂上先發。」
勇士11順位選即戰力才是正解！已經試訓最強即戰力倫德伯格
報導提到，勇士11順位籤雖然無法選進第一梯隊的最強天賦，但這個順位在過去幾年曾誕生過不少頂尖人才，對於勇士而言，選進即戰力符合柯瑞時代爭冠的時間軸，而倫德伯格就是最好的選項。
多數的選秀前試訓，主要是針對名氣較小的球員，樂透區熱門新秀則通常會跳過個別試訓，但根據權威記者史坦（Marc Stein）報導，普遍被預測有望在樂透區末段中選的倫德伯格，仍已接受勇士單獨試訓，並與高層會面，展現出極佳的職業精神。
倫德伯格是全美第一隊！堪稱野獸派前鋒
這位23歲的超大齡新秀，之所以在選秀大年擠進樂透區末段，主要就靠著能夠在NBA直接空降先發的超強即戰力。在近期的各大模擬選秀中，倫德伯格已成為勇士相當熱門的人選。《SBnation》選秀專家歐唐納就在模擬選秀中，將這位身高6呎9吋（約206公分）的NCAA冠軍前鋒送到勇士，並表示他「擁有獨特的身體天賦，讓他能迅速適應NBA的競爭強度。」
出生於波多黎各的倫德伯格，擁有6尺9吋身高、搭配240磅厚實體型，臂展高達7呎4吋，今年場均15.1分、6.8籃板與3.2助攻，率密西根大學奪冠，還入選全美第一陣容與Big Ten聯盟的年度最佳球員，以他今年的成績，會落入第11順位，純粹是年齡關係，他打過3年社區大學、再到阿拉巴馬大學伯明罕分校打了2年，今年NBA季前訓練營時，他就將年滿24歲。
有望成柯瑞帶刀侍衛 勇士找到完美拼圖？
倫德伯格雖然在大學整整打了6年，但一路奮發向上的勵志故事與他的良好品行，同樣是優點之一，密西根大學總教練梅伊（Dusty May）就曾表示，「Yaxel是一個令人敬佩的贏家。他在場上能防守多個位置，也能傳球、投籃，更重要的是擁有很高的籃球智商。經歷過不同的層級，讓他培養出不同其他人的成熟度，他就是我們今年休息室的領袖。」
《SBnation》記者克洛普佛認為，這樣的年齡背景，反而可能讓倫德伯格成為勇士完美拼圖。勇士目前持續追求超級巨星，並希望能圍繞著柯瑞再打造一支總冠軍級別球隊。倫德伯格在防守端無論是外線防守還是禁區嚇阻都非常出色，得分手段也很多元，且球技相當成熟，這讓他很有機會直接進入球隊的輪替陣容。
儘管他年齡偏大，許多人依然相信倫德伯格還有許多未被開發的潛力，他的身材具備球星實力，而不僅僅是下限很高的綠葉球員，給出的模板類似於金塊前鋒高登（Aaron Gordon），至於勇士球團到底會不會選他，在週四試訓結束時，他們心裡應該有明確答案了。
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報導提到，勇士11順位籤雖然無法選進第一梯隊的最強天賦，但這個順位在過去幾年曾誕生過不少頂尖人才，對於勇士而言，選進即戰力符合柯瑞時代爭冠的時間軸，而倫德伯格就是最好的選項。
多數的選秀前試訓，主要是針對名氣較小的球員，樂透區熱門新秀則通常會跳過個別試訓，但根據權威記者史坦（Marc Stein）報導，普遍被預測有望在樂透區末段中選的倫德伯格，仍已接受勇士單獨試訓，並與高層會面，展現出極佳的職業精神。
倫德伯格是全美第一隊！堪稱野獸派前鋒
這位23歲的超大齡新秀，之所以在選秀大年擠進樂透區末段，主要就靠著能夠在NBA直接空降先發的超強即戰力。在近期的各大模擬選秀中，倫德伯格已成為勇士相當熱門的人選。《SBnation》選秀專家歐唐納就在模擬選秀中，將這位身高6呎9吋（約206公分）的NCAA冠軍前鋒送到勇士，並表示他「擁有獨特的身體天賦，讓他能迅速適應NBA的競爭強度。」
出生於波多黎各的倫德伯格，擁有6尺9吋身高、搭配240磅厚實體型，臂展高達7呎4吋，今年場均15.1分、6.8籃板與3.2助攻，率密西根大學奪冠，還入選全美第一陣容與Big Ten聯盟的年度最佳球員，以他今年的成績，會落入第11順位，純粹是年齡關係，他打過3年社區大學、再到阿拉巴馬大學伯明罕分校打了2年，今年NBA季前訓練營時，他就將年滿24歲。
有望成柯瑞帶刀侍衛 勇士找到完美拼圖？
倫德伯格雖然在大學整整打了6年，但一路奮發向上的勵志故事與他的良好品行，同樣是優點之一，密西根大學總教練梅伊（Dusty May）就曾表示，「Yaxel是一個令人敬佩的贏家。他在場上能防守多個位置，也能傳球、投籃，更重要的是擁有很高的籃球智商。經歷過不同的層級，讓他培養出不同其他人的成熟度，他就是我們今年休息室的領袖。」
《SBnation》記者克洛普佛認為，這樣的年齡背景，反而可能讓倫德伯格成為勇士完美拼圖。勇士目前持續追求超級巨星，並希望能圍繞著柯瑞再打造一支總冠軍級別球隊。倫德伯格在防守端無論是外線防守還是禁區嚇阻都非常出色，得分手段也很多元，且球技相當成熟，這讓他很有機會直接進入球隊的輪替陣容。
儘管他年齡偏大，許多人依然相信倫德伯格還有許多未被開發的潛力，他的身材具備球星實力，而不僅僅是下限很高的綠葉球員，給出的模板類似於金塊前鋒高登（Aaron Gordon），至於勇士球團到底會不會選他，在週四試訓結束時，他們心裡應該有明確答案了。
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