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▲阿部玖肆創辦人李丞然（右）與越南合作方代表呂瑞騏（左）。（圖／翻攝畫面）

夜市文化向來是外國觀光客認識台灣的重要窗口，而地瓜球更是許多外國人來到台灣夜市時必嚐的經典街頭小吃之一。外酥內Q、現炸現吃、香氣十足的地瓜球，不只是台灣人熟悉的日常點心，也承載著台灣庶民美食的親切感與記憶點。來自台灣的特色小吃品牌阿部玖肆彩色地瓜球，近期正式完成越南市場授權簽約，將品牌帶往胡志明市，展開跨國發展新篇章。阿部玖肆彩色地瓜球看見傳統小吃升級的可能，運用巧思結合天然食材，創造出繽紛多彩的地瓜球，讓每一顆地瓜球都呈現豐富色彩，形成獨特的視覺亮點，也讓這項台灣人再熟悉不過的街頭小吃，有了更年輕、更活潑、更具分享性的品牌樣貌。這份創意，不只是產品外觀上的改變，更是對台灣地方小吃的一次重新詮釋。品牌指出，將傳統地瓜球從「夜市點心」升級為具有品牌辨識、視覺吸引與國際市場潛力的特色商品，也因此成為吸引海外合作方的重要原因之一。此次阿部玖肆正式簽約授權越南市場，代表品牌從台灣在地市場跨出海外布局的第一步，也象徵台灣地方小吃正在以嶄新的方式被世界看見。越南近年消費市場快速成長，年輕人口比例高，外食文化活躍，對新鮮、有趣、具話題性的餐飲品牌接受度高。阿部玖肆彩色地瓜球兼具台灣夜市小吃的親切感，以及彩色地瓜球帶來的視覺新鮮感，正好符合年輕消費族群喜歡嘗鮮、拍照與分享的消費習慣。阿部玖肆創辦人李丞然表示，這次正式授權前進越南，對阿部玖肆而言是非常重要的一步，未來將持續以台灣特色小吃為核心，結合天然食材、產品創意與品牌授權模式，推動海外市場發展，期待透過一顆顆繽紛的彩色地瓜球，讓更多國際消費者感受到台灣小吃的美味、溫度與創意，也希望證明台灣地方小吃只要有特色、有創意、有品牌模式，同樣有機會走向國際，成為另一個台灣之光。