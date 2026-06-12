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▲女兒結婚就要退出皇室？日本皇室制度讓台灣人也搖頭（圖／美聯社／達志影像）

日本天皇明仁在訪問荷蘭、比利時前的記者會上表示，希望國民能理解確保皇族人數議題的討論方向。然而這場討論的最新結果，卻讓不少人替愛子公主感到不平——因為她的人生大事，可能要被擱置整整30年才有答案。要理解這次爭議，得先知道日本皇室制度的兩個關鍵限制。第一，日本皇位繼承僅限「男系男子」，也就是必須是父系血統的男性皇族才能繼承皇位。第二，女性皇族一旦結婚，依現行《皇室典範》必須脫離皇室、成為平民——這也是為什麼天皇的女兒愛子公主，即使深受民眾喜愛，未來結婚後就會自動失去皇族身分。這個制度造成的最大問題是：皇族人數正在快速萎縮。隨著符合條件的男性皇族越來越少，「皇室會不會有一天人數不夠、運作不下去」成為日本社會近年最迫切的議題。眾參兩院各黨派代表經過討論後，將兩個方案都列為「可行」：第一個方案，是讓女性皇族結婚後仍能保留皇族身分——這對愛子公主而言是直接相關的好消息，意味著她未來即使結婚，也不一定要離開皇室。第二個方案，是讓已脫離皇室的「舊宮家」男系男子，透過收養方式重新成為皇族，藉此增加男性繼承人候選人數。這份「立法府總意」已於11日正式交給首相高市早苗。聽起來兩個方案都過關，是個進展。但魔鬼藏在細節裡——養子方案附加了一個條件：「每隔一定年數重新檢討」。眾議院副議長石井啟一給出的時間估算是：20至30年。他的理由是「要考量到未來出生的孩子，能夠表達自己意願的年齡」。問題是，30年後是什麼概念？報導直接點出：換句話說，這個方案要等到現在的年輕皇族都已經步入中年，才會被重新檢討一次。宮內廳內部已有聲音批評，這種「強行提出方案卻設下30年後才檢討」的做法，根本就是「不負責任」。這個議題乍看是日本內政，但其中觸及的核心問題，其實是許多東亞社會都曾經或正在面對的：愛子公主從小展現出的能力與形象，在日本民間擁有相當高的支持度，許多民調顯示，多數日本國民其實支持「女性天皇」或「女系天皇」的可能性。但即便民意如此，制度的改變仍可能因為政治角力，被拖延到下一代人才有機會討論。對台灣讀者而言，這也是一個觀察「民主社會如何處理傳統與現代價值衝突」的有趣案例——當議題涉及皇室這種高度象徵性的存在，改革的速度往往比一般法案更為緩慢，而這種緩慢，最終承受代價的，是那些被排除在制度之外、卻什麼都沒做錯的個人。這份「立法府總意」中還有一項附帶決議，要求各黨派持續討論「確保穩定皇位繼承的方案」——一旦這個討論真正展開，女性天皇與女系天皇勢必會成為焦點議題。但在那之前，愛子公主的婚姻與身分問題，恐怕還要再等上好一段時間。天皇陛下口中「希望國民理解的討論」，對這位年輕公主而言，可能意味著她人生中最重要的決定之一，要被整整一代人的政治角力所左右。