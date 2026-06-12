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台股短線波動加大，違約交割個股名單也受到市場關注。根據證交所與櫃買中心最新公告，6月12日上市櫃共有新日興、欣興、旺矽等3檔個股達違約資訊揭露標準，累計上市櫃今年已經有13起違約交割。證交所資料顯示，6月12日上市個股中，新日興、欣興達個股違約資訊揭露標準。其中，新日興由新光、中信三重等券商申報，個股違約總金額為3051.3萬元；欣興則由永豐新竹、新光新竹、國泰台中、國泰桃園等券商申報，個股違約總金額為2776.1萬元。櫃買中心公告則顯示，上櫃股旺矽同日也達違約資訊揭露標準，由永豐萬盛申報，個股違約總金額為1207萬元。從今年以來揭露紀錄觀察，上市個股已有旺宏、佳必琪、新日興、欣興等達違約資訊揭露標準；上櫃市場則包括環宇-KY、聯亞、金居、穩懋、信驊、群聯、旺矽等個股入列。台股為T+2交易日制度，因此回推為6月10日買賣操作導致違約交割，當日台股開低走低，終場下跌1478點。市場人士指出，違約交割通常與投資人短線交易、資金調度不及或股價劇烈波動有關。當熱門股成交量放大、股價快速震盪時，若投資人過度槓桿操作或未能掌握交割資金，便可能出現違約情況。投資人操作高波動個股時，仍應特別留意資金控管與交割風險。