Netflix韓劇《鐵拳教育》講述校園霸凌和怪獸家長日益猖獗、教師管教權蕩然無存的虛擬社會下，政府成立專屬的「教權保護局」，以強硬手段壓制並重整敗壞的體制，劇中，女星朴智妍飾演的惡質家長李智英，恐怖情勒美女導師崔智善（宋詩安 飾演）的行徑讓人氣得血壓飆高，戲外兩人親密的合照今（12）日曝光，劇迷看了大呼：「治好我的精神創傷了！」
《鐵拳教育》家長欺壓老師 演員戲外親密合影
朴智妍和宋詩安在《鐵拳教育》第五集中關係緊張，朴智妍詮釋的恐龍家長、玄中小學一年三班學生金宇振的媽媽李智英，劇中打著愛孩子的名義，實際上對宋詩安飾演的崔智善老師進行各種控制與精神虐待，崔智善在長期高壓折磨下身心崩潰，不僅罹患嚴重的憂鬱症與神經衰弱，甚至被逼到出現部份顏面神經麻痺的生理狀況，最後更一度產生輕生念頭。
今天稍早，朴智妍在IG分享多張和宋詩安的合照和影片，不同於戲中的對立關係，兩人不僅坐在一起喝咖啡，還互相取暖和擁抱，互動極其親暱，朴智妍還在配文寫下：「和我們漂亮的詩安一起！」
老師和家長戲外感情好 劇迷：能和解真是太好了
貼文一發布，劇迷紛紛留言：「妳在劇裡真的太惹我們生氣了！但演技真的超棒」、「妳們兩位是什麼時候和好的啊」、「看完妳們那一集，我們都受到極大的精神創傷」、「劇裡雖然是敵人，但私下其實很要好吧」、「看到妳們兩位和解真是太好了」、「明明知道是在演戲，卻還是邊看邊生氣、一直罵妳」、「根本都是演技大神！」
박지연 Ji-yeon Park IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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박지연 Ji-yeon Park IG
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