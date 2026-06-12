Netflix韓劇《鐵拳教育》講述校園霸凌和怪獸家長日益猖獗、教師管教權蕩然無存的虛擬社會下，政府成立專屬的「教權保護局」，以強硬手段壓制並重整敗壞的體制，劇中，女星朴智妍飾演的惡質家長李智英，恐怖情勒美女導師崔智善（宋詩安 飾演）的行徑讓人氣得血壓飆高，戲外兩人親密的合照今（12）日曝光，劇迷看了大呼：「治好我的精神創傷了！」

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《鐵拳教育》家長欺壓老師　演員戲外親密合影

朴智妍和宋詩安在《鐵拳教育》第五集中關係緊張，朴智妍詮釋的恐龍家長、玄中小學一年三班學生金宇振的媽媽李智英，劇中打著愛孩子的名義，實際上對宋詩安飾演的崔智善老師進行各種控制與精神虐待，崔智善在長期高壓折磨下身心崩潰，不僅罹患嚴重的憂鬱症與神經衰弱，甚至被逼到出現部份顏面神經麻痺的生理狀況，最後更一度產生輕生念頭。

今天稍早，朴智妍在IG分享多張和宋詩安的合照和影片，不同於戲中的對立關係，兩人不僅坐在一起喝咖啡，還互相取暖和擁抱，互動極其親暱，朴智妍還在配文寫下：「和我們漂亮的詩安一起！」

▲朴智妍（右）和宋詩安戲外「大和解」、互動相當親暱。（圖／翻攝自박지연 Ji-yeon Park IG＠parkg）
▲朴智妍（右）和宋詩安戲外「大和解」、互動相當親暱。（圖／翻攝自박지연 Ji-yeon Park IG＠parkg）
老師和家長戲外感情好　劇迷：能和解真是太好了

貼文一發布，劇迷紛紛留言：「妳在劇裡真的太惹我們生氣了！但演技真的超棒」、「妳們兩位是什麼時候和好的啊」、「看完妳們那一集，我們都受到極大的精神創傷」、「劇裡雖然是敵人，但私下其實很要好吧」、「看到妳們兩位和解真是太好了」、「明明知道是在演戲，卻還是邊看邊生氣、一直罵妳」、「根本都是演技大神！」

資料來源：박지연 Ji-yeon Park IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。