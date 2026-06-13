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▲貝克漢資產超英王！世界盃熱潮再造首位富豪球星（圖／美聯社／達志影像）

貝克漢成為英國史上首位以運動員身分晉升億萬富翁的人物，夫妻兩人合計資產甚至超過英國國王查爾斯三世。然而光鮮亮麗的成功背後，他與長子布魯克林之間的不和，似乎又出現了新的火苗。根據《泰晤士報》電子版報導，貝克漢已被認定為英國首位運動員出身的億萬富翁——所謂「億萬富翁」指資產超過10億美元（約新台幣500億元）。目前他與妻子維多利亞的合計資產約為新台幣500多億元（11.85億英鎊），這個數字大幅超越英國國王查爾斯的資產（約6.8億英鎊）。這筆財富在過去一年內成長了一倍。主要收入來源包括與愛迪達、Boss等品牌的合作合約，以及貝克漢持股的「邁阿密國際FC」股價急速攀升。根據路透社報導，梅西已將與邁阿密國際的合約延長至2028年，對球隊的商業持續成長貢獻巨大。媒體人Dave Spector分析：「美國職業足球大聯盟現在人氣很高，觀眾人數出乎意料地多，而邁阿密國際是聯盟中價值最高的球隊，梅西加入的影響非常大。」維多利亞2008年創立的時尚品牌，根據《泰晤士報》電子版報導，年收益已超過1億英鎊（約新台幣214億元）。《每日郵報》電子版指出，凱特王妃、梅根妃、女神卡卡等名人都是該品牌的愛用者。事業版圖持續擴張、財富一年翻倍的同時，貝克漢家庭內部的關係卻成為外界另一個關注焦點。長子布魯克林與家族之間的緊張關係近期再度浮上水面，雙方似乎都未刻意低調處理，反而讓相關話題持續發燒。對這對「夫妻檯面上事業順風順水、家裡卻暗潮洶湧」的反差，外界討論度不減，後續發展仍值得關注。