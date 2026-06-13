我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿Ben（如圖）坦言夫妻倆比較不喜歡把錢放到股票裡，理財方式真的就是買房子。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲阿Ben（如圖）將舉辦個唱，他透露心情說：「真的很抖。」（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人阿Ben（白吉勝）2010年與徐小可結婚，婚後育有3名子女，並為了小孩的教育全家搬到台中定居。近日他接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，透露老婆想做副業，因此砸了百萬投資並躍升「白董」，而近來全民瘋股市，但阿Ben卻坦言自己沒買股票，而是投資房地產，坦言：「我們投資比較是『看得到』的。」目前在台北、高雄、泰國、美國都有房產，希望未來可以到更多國家置產。阿Ben跨足影視歌三棲，6/14將在台北Legacy舉辦「not BAD」讚聲演唱會。除了藝人身分他透露老婆想做副業，因此開了公司賣起營養品，雖目前尚未在台灣販售，但前幾天得知產品通過美國FDA（美國食品藥物管理局Food and Drug Administration）認證，所以會到亞馬遜（Amazon）去賣。阿Ben提到，夫妻倆砸了7位數投資，老婆更自己當白老鼠，從研發到設計到包裝都親力親為，阿Ben直言：「一定要花錢去做、去試吃才知道東西好壞，她真的很用心。」阿Ben也透露公司負責人是掛他的名字，但只是掛名，變成「白董」的他還是會稍微關心狀況，老婆就會說：「報告董事長～」笑說有點像是夫妻角色扮演的情趣。被問到現在公司有幾位員工？阿Ben笑回：「就我們兩個，校長兼撞鐘。」未來如果要在台灣發展，就必須要有團隊，像是美編、銷售等。而近年全民瘋台股，但阿Ben坦言夫妻倆比較不喜歡把錢放到股票裡，看著數字大起大落，「我們理財方式真的就是買房子，它是不會不見的，也不會從1變成0，我們投資比較是『看得到』的。」即使股市很熱也還是會擔心現在進場會不會是高點？會不會進了之後開始跌？直言每個人的理財方式都不一樣、都祝福。目前，阿Ben在台北、高雄、泰國及美國都有房產，房貸只剩下台灣的部分，被問到未來是否會持續買房？阿Ben回答：「對啊，可能不一定是台灣吧，比如小孩未來去哪讀書，搞不好就會往那邊去參考，我跟小可到處飛去探望小朋友。」阿Ben將舉辦個唱，他透露心情說：「真的很抖。」平常接商演可能頂多4首歌，但這次卻要完整唱90分鐘，歌單部分也非常難選，坦言有些歌迷是衝著團體「B.A.D」的歌，從2005年沒發專輯後就很難有場合再去唱這些歌，為了滿足歌迷的期待，也會透過一些科技的方式，讓大家感覺其他2位團員也在現場參與演唱會。