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韓劇《鐵拳教育》正在熱播中，該劇講述教育體制逐漸腐敗，教育部長崔康石（李星民 飾）成立了教權局，派出督察金武烈以非常手段解決非常問題，每一集的個案都反映了現實社會遇到的問題，相當發人深省。而劇中的核心精神是，想要獲得幫助，第一步就是要學會自己「開口求助」，結果有網友在Threads分享，男友用眼神示意她幫忙拿東西，她直接嗆，「獲得幫助的第一步是開口求助。」直呼看完這部戲真的有學到東西，笑翻眾人。許多人看完《鐵拳教育》都會有不同的心得，像是恐龍家長的可怕、小學生罵髒話已經是常態、體罰的標準逐漸降低等等，也有人看完馬上運用到生活中，一名網友分享，男友想請她幫忙拿東西，卻沒有開口只是用眼神示意，她馬上嗆，「獲得幫助的第一步是開口求助！」還說追完這部戲真的有學到東西，立刻引來共鳴，「實用性極高，拿來對付整天要人通靈的人」、「真的學到」、「真是實用的一課」。金武烈在劇中飾演的教權局督察「羅華振」，因為未婚妻被學生用剪刀捅死，和岳父崔康石攜手改變大環境，拯救了許多受到霸凌的學生、老師，就連督察之一的任含琳（秦基周 飾）也是他救下的校園霸凌受害者。金武烈最常講的一句話就是，「想要獲得幫助，第一步就是開口求助，想要我幫你嗎？」