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備受台灣籃球迷關注的2027年FIBA籃球世界盃亞洲區資格賽第3階段，將於7月正式開打。隨著賽事腳步逼近，B組戰況出現重大變數。韓國男籃陣中核心主力李賢重（Lee Hyun-jung）因與NBA聖安東尼奧馬刺隊簽下夏季聯賽合約，為了實踐挑戰NBA的夢想，已確定將缺席本次資格賽。對於中華男籃而言，這名宿敵主將的缺陣，無疑是戰術佈局上的一大轉機。根據韓媒報導，南韓主力李賢重預計將於6月25日啟程赴美，全力備戰NBA夏季聯賽。這意味著他將錯過7月3日南韓隊對陣中華隊，以及7月6日對陣日本隊的關鍵賽事。目前在世預賽亞洲區B組中，日本隊以3勝1負領先，南韓與中國男籃同為2勝2負，中華男籃則為1勝3負。李賢重作為南韓陣中技術與外線威脅性最高的鋒線球員，他的缺席將大幅削弱南韓隊的攻防戰力，這對處於晉級邊緣的中華男籃而言，無疑是爭取勝利的重大契機。在韓國隊主力告假的同時，中華男籃陣容也傳出令人擔憂的消息。原先外界高度期待能藉由暑假檔期，迎回旅美台美混血好手賀丹與賀博，為球隊注入關鍵得分火力。然而，根據報導指出，兩兄弟因面臨投入選秀的關鍵時期及個人學業規劃，極可能婉拒此次國家隊徵召。對於此傳聞，中華籃協副秘書長張承中回應表示，尊重球員的個人生涯規劃，目前仍在與球員進行最終確認。