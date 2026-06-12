今（12）日晚間社群平台臉書（Facebook）、IG（Instagram）傳出無預警當機，不少使用者錯愕詢問「怎麼跑不出來」、「突然當機了？」許多網友也陸續在社群上回報錯誤情形。對此，《NOWNEWS》記者實測，目前電腦版、手機版臉書頁面完全無法進入；IG網頁以及手機版也完全當機，並出現「很抱歉，此頁面無法使用」的畫面。Threads網頁版則是出現「這個網頁無法正常運作」的提示。
實際查詢《Downdetector》網站可見，臉書、IG以及Messenger的用戶錯誤回報數量都直線飆升，可見有大量使用者都遇到當機情形，Threads也有部分用戶回報錯誤，不過目前官方並未給出回覆。
而稍早Threads上也有台灣、美國、日本、菲律賓等各國使用者紛紛發文抱怨，「有誰的臉書也出問題的嗎」、「為什麼Messenger壞掉了」、「臉書跟IG都不行用了」、「我要瘋了，臉書完全進不去」。
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而稍早Threads上也有台灣、美國、日本、菲律賓等各國使用者紛紛發文抱怨，「有誰的臉書也出問題的嗎」、「為什麼Messenger壞掉了」、「臉書跟IG都不行用了」、「我要瘋了，臉書完全進不去」。