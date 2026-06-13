皮克敏手遊《Pikmin Bloom》今明兩天周末（6月13日至6月14日）迎來「社群日」，完成任務就能夠獲得「大量花瓣」、「6月主花風鈴草」、「限定徽章」，《NOWNEWS》也透過本文一次整理「皮克敏6月社群日」攻略。
皮克敏社群日是什麼？
《Pikmin Bloom》每個月都會定期舉辦一次社群日活動（ Community Day），通常會定在當月的第2個周末，主要是鼓勵走出戶外、親近大自然，因此在遊戲中許多獎勵機制都會加成，也有限定內容等待玩家領取。
皮克敏6月社群日內容、任務攻略
📌蒐集風鈴草：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，可以讓巨大花朵開出風鈴草，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，有機會獲得10至30顆「精華」，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌6月限定徽章：6月13日或6月14日，玩家只要完成10000步，將獲得「勿忘草種植員」徽章。特別要注意的是，如果6月13日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在6月14日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
皮克敏6月社群日商店內容
《Pikmin Bloom》官方提及，6月13日凌晨12點至6月14日晚上11點59分，玩家可以到商店付費購買「社群日組合包」或是「社群日特殊任務票券」，即可參加特殊任務。
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《Pikmin Bloom》每個月都會定期舉辦一次社群日活動（ Community Day），通常會定在當月的第2個周末，主要是鼓勵走出戶外、親近大自然，因此在遊戲中許多獎勵機制都會加成，也有限定內容等待玩家領取。
📌蒐集風鈴草：在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色、白色花瓣時，可以讓巨大花朵開出風鈴草，但每一朵巨大花朵只會綻放3小時，
📌拿精華（路邊撿水果）：開啟種花模式並打開地圖，尋找正在「飄彩帶」的巨大花朵，靠近它們後，路邊出現「水果」的機率相當高，後續打開探險列表，並派遣皮克敏撿取，有機會獲得10至30顆「精華」，精華種類會和玩家靠近的巨大花朵一致。
📌6月限定徽章：6月13日或6月14日，玩家只要完成10000步，將獲得「勿忘草種植員」徽章。特別要注意的是，如果6月13日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在6月14日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
📌花苗培育加速：盆栽裡的花苗成長速度增加為平常的1.5倍，種花時速度還會再加快。
《Pikmin Bloom》官方提及，6月13日凌晨12點至6月14日晚上11點59分，玩家可以到商店付費購買「社群日組合包」或是「社群日特殊任務票券」，即可參加特殊任務。