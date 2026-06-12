22歲味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍成員權喜原外型神似韓星張員瑛，去年5月加盟中職後，與李多慧、金娜妍組成「韓援三本柱」，人氣不俗，她今（12）日和隊友林襄同框拍影片，作勢不小心肘擊到對方的臉蛋，粉絲笑虧：「撞到200萬的臉，要申請保險了嗎？」

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權喜原「肘擊」林襄臉蛋　粉絲虧要申請保險

今晚在天母棒球場由中信兄弟對戰味全龍的賽事，受到北部地區持續大雨影響宣布延至6月30日，林襄索性和隊友權喜原拍起短影音，只見影片一開始，權喜原的手肘作勢意外打到林襄的臉部，讓對忍不住用手摀住鼻子，下一秒，兩人卻又一同跳起萌舞，十分無厘頭。

影片上架後，粉絲打趣留言：「威！200萬的臉耶」、「魚丸（權喜原綽號）小心200萬的臉喔」、「這是誰的主意！哈哈哈哈超可愛！」

▲林襄（左）和權喜原拍短影音，權喜原的手肘作勢不小心打到林襄的臉部，讓對方忍不住用手摀住鼻子，下一秒，兩人一同跳起萌舞，十分俏皮。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）
▲林襄（左）和權喜原拍短影音，權喜原的手肘作勢不小心打到林襄的臉部，讓對方忍不住用手摀住鼻子，下一秒，兩人一同跳起萌舞，十分俏皮。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）
錄影脫口「200萬的臉」　林襄大方承認整形

先前在實境節目《女孩好野》中，林襄和風田大玩互嗆遊戲，風田為了反擊林襄，脫口嗆「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄一聽激動站起來，直率地回：「我有200萬的臉，你有嗎？」該節目片段後來在各大社群平台瘋傳，網友追問林襄是否有天然的臉，她幽默直回「我沒有」，坦蕩承認自己曾花費鉅資進行醫美與微整形，高EQ且幽默的自嘲態度反而大獲網友好評。

▲林襄大方承認砸下重金做牙齒矯正、醫美微整，真性情贏得粉絲讚賞。（圖／翻攝自林襄Threads）
▲林襄大方承認砸下重金做牙齒矯正、醫美微整，真性情贏得粉絲讚賞。（圖／翻攝自林襄Threads）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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資料來源：林襄IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。