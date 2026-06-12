22歲味全龍啦啦隊「小龍女」韓籍成員權喜原外型神似韓星張員瑛，去年5月加盟中職後，與李多慧、金娜妍組成「韓援三本柱」，人氣不俗，她今（12）日和隊友林襄同框拍影片，作勢不小心肘擊到對方的臉蛋，粉絲笑虧：「撞到200萬的臉，要申請保險了嗎？」
權喜原「肘擊」林襄臉蛋 粉絲虧要申請保險
今晚在天母棒球場由中信兄弟對戰味全龍的賽事，受到北部地區持續大雨影響宣布延至6月30日，林襄索性和隊友權喜原拍起短影音，只見影片一開始，權喜原的手肘作勢意外打到林襄的臉部，讓對忍不住用手摀住鼻子，下一秒，兩人卻又一同跳起萌舞，十分無厘頭。
影片上架後，粉絲打趣留言：「威！200萬的臉耶」、「魚丸（權喜原綽號）小心200萬的臉喔」、「這是誰的主意！哈哈哈哈超可愛！」
錄影脫口「200萬的臉」 林襄大方承認整形
先前在實境節目《女孩好野》中，林襄和風田大玩互嗆遊戲，風田為了反擊林襄，脫口嗆「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄一聽激動站起來，直率地回：「我有200萬的臉，你有嗎？」該節目片段後來在各大社群平台瘋傳，網友追問林襄是否有天然的臉，她幽默直回「我沒有」，坦蕩承認自己曾花費鉅資進行醫美與微整形，高EQ且幽默的自嘲態度反而大獲網友好評。
林襄IG
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今晚在天母棒球場由中信兄弟對戰味全龍的賽事，受到北部地區持續大雨影響宣布延至6月30日，林襄索性和隊友權喜原拍起短影音，只見影片一開始，權喜原的手肘作勢意外打到林襄的臉部，讓對忍不住用手摀住鼻子，下一秒，兩人卻又一同跳起萌舞，十分無厘頭。
影片上架後，粉絲打趣留言：「威！200萬的臉耶」、「魚丸（權喜原綽號）小心200萬的臉喔」、「這是誰的主意！哈哈哈哈超可愛！」
先前在實境節目《女孩好野》中，林襄和風田大玩互嗆遊戲，風田為了反擊林襄，脫口嗆「我有天然的臉，妳有嗎？」林襄一聽激動站起來，直率地回：「我有200萬的臉，你有嗎？」該節目片段後來在各大社群平台瘋傳，網友追問林襄是否有天然的臉，她幽默直回「我沒有」，坦蕩承認自己曾花費鉅資進行醫美與微整形，高EQ且幽默的自嘲態度反而大獲網友好評。