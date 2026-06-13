2026年世界盃開踢後，不少球迷將朝聖列入人生清單，甚至有人為此辭職圓夢。一名網友在Threads曬出離職申請單，離職原因僅寫下「看世足」3字，引發熱議。她透露為了搶到世界盃門票，不但花光積蓄，更直接裸辭，只為親眼見到梅西登場。貼文曝光後吸引4.4萬人按讚，大批網友紛紛羨慕直呼「太幸運了，好羨慕，梅西＋內馬爾＋C羅一網打盡」、「這種歐洲級、世界級的足球賽，在現場看真的超級刺激」。
為世界盃果斷辭職衝了！離職原因只寫「看世足」：梅西我來了
原PO日前在Threads分享自己的離職申請單，只見離職原因欄位簡單寫著「看世足」3個字。他興奮表示：「是哪個幸運鬼要辭職去看世足！就！是！我！」並透露自己一路努力搶票，最終成功取得世界盃門票資格，「花光所有的錢＋敢直接裸辭才做到這件事的」，最後更激動地喊：「梅西我來了！」
貼文曝光後，留言區都羨慕直呼，「票價超貴，為了夢想respect」、「這種歐洲級、世界級的足球賽，在現場看真的超級刺激」、「我2020抽到歐洲盃要去看C羅，結果疫情來了不能去，一輩子遺憾QQ」、「上次我也是為了C羅，直接2天1夜買機票、球賽門票去新加坡看比賽，真的值得」、「太幸運了，好羨慕，梅西＋內馬爾＋C羅一網打盡」。
2026世界盃票價飆升！決賽門票喊破天價 機票、飯店也漲
除了賽事本身之外，本屆世界盃最受關注的話題之一，就是驚人的觀賽成本。以美國隊首戰對上巴拉圭的比賽為例，最便宜的門票價格已突破1000美元。
至於世界盃決賽門票，在轉售市場更出現驚人天價，部分後排座位甚至喊價超過1100萬美元，讓許多球迷看傻眼。面對外界質疑票價過高，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，票價反映的是全球頂級娛樂賽事的市場需求，相關收益也將持續投入足球發展與基層建設。
不過就連美國總統川普都曾公開表示，「票價真的太貴了，我也不想付。」對一般球迷而言，若再加上跨國機票、住宿與交通支出，現場觀賽門檻確實愈來愈高。
一代球星謝幕倒數！4大天王最後一舞 世界盃成告別舞台
許多球迷願意砸重金赴美朝聖，原因之一就在於本屆世界盃很可能是多位傳奇球星的最後一舞。現年41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）幾乎被外界視為生涯最後一次挑戰世界盃。雖然他已擁有無數榮耀與紀錄，但始終與世界盃冠軍擦肩而過，因此本屆賽事也被視為完成生涯拼圖的最後機會。
至於梅西（Lionel Messi）已在2022年成功圓夢奪冠，2026年將是他第六度參與世界盃，也極有可能是最後一次站上這座舞台。若能再次奪冠，歷史地位將更加難以撼動。
同樣備受矚目的還有內馬爾（Neymar），他原本因傷勢問題被認為可能無法參賽，最終仍成功搭上末班車，也替本屆賽事增添不少話題與戲劇性。
另外還有南韓隊長孫興慜，本屆世界盃期間他將年滿34歲，以目前年齡與球隊定位來看，很可能是最後一次以核心領袖身分率領「太極虎」征戰世界盃。
另一方面，這屆賽事也是新世代球星全面接班的重要舞台。包括法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威隊哈蘭德（Erling Haaland）、英格蘭隊貝林漢姆（Jude Bellingham），以及18歲西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal），都被視為下一代球王熱門人選。
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原PO日前在Threads分享自己的離職申請單，只見離職原因欄位簡單寫著「看世足」3個字。他興奮表示：「是哪個幸運鬼要辭職去看世足！就！是！我！」並透露自己一路努力搶票，最終成功取得世界盃門票資格，「花光所有的錢＋敢直接裸辭才做到這件事的」，最後更激動地喊：「梅西我來了！」
貼文曝光後，留言區都羨慕直呼，「票價超貴，為了夢想respect」、「這種歐洲級、世界級的足球賽，在現場看真的超級刺激」、「我2020抽到歐洲盃要去看C羅，結果疫情來了不能去，一輩子遺憾QQ」、「上次我也是為了C羅，直接2天1夜買機票、球賽門票去新加坡看比賽，真的值得」、「太幸運了，好羨慕，梅西＋內馬爾＋C羅一網打盡」。
除了賽事本身之外，本屆世界盃最受關注的話題之一，就是驚人的觀賽成本。以美國隊首戰對上巴拉圭的比賽為例，最便宜的門票價格已突破1000美元。
至於世界盃決賽門票，在轉售市場更出現驚人天價，部分後排座位甚至喊價超過1100萬美元，讓許多球迷看傻眼。面對外界質疑票價過高，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示，票價反映的是全球頂級娛樂賽事的市場需求，相關收益也將持續投入足球發展與基層建設。
不過就連美國總統川普都曾公開表示，「票價真的太貴了，我也不想付。」對一般球迷而言，若再加上跨國機票、住宿與交通支出，現場觀賽門檻確實愈來愈高。
許多球迷願意砸重金赴美朝聖，原因之一就在於本屆世界盃很可能是多位傳奇球星的最後一舞。現年41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）幾乎被外界視為生涯最後一次挑戰世界盃。雖然他已擁有無數榮耀與紀錄，但始終與世界盃冠軍擦肩而過，因此本屆賽事也被視為完成生涯拼圖的最後機會。
至於梅西（Lionel Messi）已在2022年成功圓夢奪冠，2026年將是他第六度參與世界盃，也極有可能是最後一次站上這座舞台。若能再次奪冠，歷史地位將更加難以撼動。
同樣備受矚目的還有內馬爾（Neymar），他原本因傷勢問題被認為可能無法參賽，最終仍成功搭上末班車，也替本屆賽事增添不少話題與戲劇性。
另一方面，這屆賽事也是新世代球星全面接班的重要舞台。包括法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威隊哈蘭德（Erling Haaland）、英格蘭隊貝林漢姆（Jude Bellingham），以及18歲西班牙天才亞馬爾（Lamine Yamal），都被視為下一代球王熱門人選。
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