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總統府11日公布第7屆監察委員提名名單，由陳永興、王榮璋出任正副院長，蕭美琴副總統強調此次提名具備專業廣度、人權溫度與在地深度。然而，在野黨並不買帳，台北市長蔣萬安公開表示廢除監察院，建議藍白黨團全面否決名單以凍結監院；對此，作家林濁水也發文感嘆，連蔣萬安都嗆聲了，民進黨卻還在死挺五權憲法，衷心建議綠營重新考量。回顧此次名單，29位被提名人陣容堅強，除了正副院長外，還納入高天惠、張菊芳、張烽益等6位深耕社福與勞工的人權團體代表，以及陳景峻、彭紹瑾、廖婉汝、葉宜津等4位資深前立委。此外，也延攬法官、外交官、學者及如趙卿惠等具地方治理經驗的副市長，期盼能以接地氣的視角全方位監督政府，並順利咨請立法院同意。林濁水直言，雖然現在都提名了，未審先撤單未免唐突，但所提的名單想要通過本就很不容易，更何況強調「維護人權」的名單中，竟然還有人權立場令人大搖其頭的被提名人。他呼籲民進黨，這份名單一旦遭到立法院封殺，就該死了捍衛五權怪制的心，順應民意廢除監院，才是國家的福氣。