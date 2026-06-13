本次世足將在三個主辦國墨西哥、加拿大、美國分別舉辦開幕式，今（13）凌晨1:30為加拿大、早上7:30美國開幕式，其中美國賽區開幕演出陣容星光熠熠，包括BLACKPINK成員LISA、美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、饒舌歌手Future、Tyla橫跨美洲兩大賽區等人都將登台演出，隨後美國隊將在D組首場比賽迎戰巴拉圭隊。《NOWNEWS》整理兩場開幕式直播懶人包一次看。
2026世界盃本屆由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，賽事擴大為48隊、共104場比賽；台灣觀眾若要完整追賽，主要可透過中華電信MOD、Hami Video、愛爾達等授權平台收看。中華電信指出，MOD與Hami Video將完整直播104場賽事，並提供24小時專屬頻道、動態雷達視角、熱點回看、VOD等功能。
加拿大多倫多開幕式
6月13日凌晨 1:30 開幕式
6月13日凌晨 3:00 開球 加拿大 VS 波赫
美國洛杉磯開幕式
6月13日上午7:30開幕式
6月13日上午9:00 開球 美國 VS 巴拉圭
開幕式、賽事轉播網路平台（需付費訂閱）
Hami Video
愛爾達體育台
中華電信MOD
愛爾達體育 1 台：CH200
愛爾達體育 2 台：CH201
愛爾達體育 3 台：CH202
愛爾達體育 4 台：CH203
電視收看
東森電視 (部分轉播)
台視／台視主頻（部分轉播，有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）
官方賽事文字直播平台
FIFA官方App：提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。
FIFA官網戰績表：可查小組排名、淘汰賽晉級表，適合賽後快速確認戰況。
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