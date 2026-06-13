本次世足將在三個主辦國墨西哥、加拿大、美國分別舉辦開幕式，今（13）凌晨1:30為拿大、早上7:30美國開幕式，其中美國賽區開幕演出陣容星光熠熠，包括BLACKPINK成員LISA、美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、饒舌歌手Future、Tyla橫跨美洲兩大賽區等人都將登台演出，隨後美國隊將在D組首場比賽迎戰巴拉圭隊。《NOWNEWS》整理兩場開幕式直播懶人包一次看。

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▲獵魔女團EJAE搶先Lisa登世界盃開幕！和男高音獻唱主題曲〈DNA〉（圖／美聯社／達志影像）
▲獵魔女團EJAE搶先Lisa登世界盃開幕！和男高音獻唱主題曲〈DNA〉（圖／美聯社／達志影像）
2026世界盃本屆由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，賽事擴大為48隊、共104場比賽；台灣觀眾若要完整追賽，主要可透過中華電信MOD、Hami Video、愛爾達等授權平台收看。中華電信指出，MOD與Hami Video將完整直播104場賽事，並提供24小時專屬頻道、動態雷達視角、熱點回看、VOD等功能。

加拿大多倫多開幕式

6月13日凌晨 1:30 開幕式
6月13日凌晨 3:00 開球 加拿大 VS 波赫

美國洛杉磯開幕式

6月13日上午7:30開幕式
6月13日上午9:00 開球 美國 VS 巴拉圭

開幕式、賽事轉播網路平台（需付費訂閱）

Hami Video

愛爾達體育台

中華電信MOD

愛爾達體育 1 台：CH200

愛爾達體育 2 台：CH201

愛爾達體育 3 台：CH202

愛爾達體育 4 台：CH203

電視收看

東森電視 (部分轉播)

台視／台視主頻（部分轉播，有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

官方賽事文字直播平台

FIFA官方App：提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。

FIFA官網戰績表：可查小組排名、淘汰賽晉級表，適合賽後快速確認戰況。

▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊。（圖／翻攝Hami Video）
▲Hami Video設置「FIFA世界盃」專區，提供直播、轉播表、賽事影音與戰績表等資訊。（圖／翻攝Hami Video）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...