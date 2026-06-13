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▲有網友在X上公開佐野海舟的照片，並點出他過去曾涉嫌性侵、輪姦女性，要大家注意，如今已接近1000萬瀏覽。（圖／翻攝自X）

▲佐野海舟在2024年時涉嫌與另外2名友人在東京的飯店內輪姦一名女性，最終雙方達成和解。（圖／翻攝自X）

▲佐野海舟本屆入選國家隊，引發日本大眾質疑。（圖／翻攝自X）

2026世界盃正式點燃戰火，日本隊也已抵達墨西哥備戰賽事，不過比起場上的表現，現年25歲、效力德甲美因茨的日本國腳佐野海舟，近期卻因過去的性侵爭議事件再度受到關注，一則在社群平台X上流傳的貼文附上佐野海舟的照片，並提醒當地女性提高警覺，短時間內迅速擴散，瀏覽數更逼近千萬次，引發國際球迷熱烈討論。隨著相關貼文持續發酵，不少網友紛紛留言表達不滿，有人認為曾涉及重大爭議的人不應披上國家隊戰袍，也有人質疑日本足協對事件的處理方式過於寬鬆。甚至有球迷將佐野海舟的球員卡塗黑臉部照片後上傳社群，並寫下批評文字表達立場。相關內容在日本及海外社群不斷被轉傳，讓佐野成為本屆世界盃開賽前最具爭議的人物之一。根據日本媒體報導，佐野海舟於2024年曾因涉及一起發生在東京都飯店的性侵案件遭警方調查，事件曝光後引發外界高度關注，而後續因當事雙方達成和解，檢方最終作出不起訴處分，案件未進入正式審判程序。雖然法律上並未留下刑事紀錄，但當時的風波仍重創形象，也讓外界持續關注他是否適合再次代表日本出賽。在佐野海舟重新入選國家隊後，日本足協的決策也成為外界討論焦點，部分支持者認為，既然佐野海舟的性侵案件已獲不起訴，球員應擁有重新開始的機會，不該被永遠貼上標籤；然而反對者則指出，國家隊成員不只是職業運動員，更肩負國家形象與社會責任，因此入選標準理應比一般球員更加嚴格，雙方意見至今仍難以取得共識。值得一提的是，佐野海舟母校所在地鳥取縣米子市市長伊木隆司日前也公開表態支持，認為案件已經和解且未遭起訴，不應因此斷送一名年輕球員的人生與未來。不過相關言論隨即引發網友激烈反彈，不少人質疑公眾人物是否應在敏感案件上如此表態。根據日本媒體《NHK》及《產經新聞》報導，佐野海舟於2024年7月才剛完成轉會德甲美因茨，隨後便捲入性侵案件。警方指出，佐野當時與兩名20多歲友人在東京都文京區湯島一帶飲酒後，涉嫌在飯店內對一名30歲女性實施性侵，案件曝光後震驚日本足壇。報導指出，受害女子事發後立即報警，警方隨即趕赴現場，並在飯店附近將佐野海舟等人帶回調查。雖然案件後續未遭正式起訴，但「並非因證據不足」，而是檢方考量雙方已達成和解，以及佐野事後態度等因素，最終作出「起訴猶豫」處分，因此他未留下刑事紀錄，也未承擔刑事責任，但相關爭議至今仍持續引發外界討論。