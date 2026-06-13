中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（13）日共有3場比賽，目前在主場2連勝的中信兄弟，今日回到大本營洲際球場，迎戰樂天桃猿，由勝騎士（Mario Sanchez）掛帥對決艾菩樂（Tyler Eppler）；富邦悍將今日交手台鋼雄鷹，雙方勝差僅0.5場，賽果將影響2隊排名，由魔力藍（Shawn Morimando）交手黃子鵬；味全龍持續拚減燈，推出魔神龍（Marcelo Martinez）迎戰統一7-ELEVEn獅喬登（Jordan Balazovic）。《NOWnews》整理出6月13日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月13日賽前）：
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前勝差僅0.5場，雙方今日正面對決，若悍將獲勝，勝差將拉開至1.5場，若雄鷹獲勝，將取代悍將成為聯盟第2名。
龍隊拚減魔術數字 魔神龍對決獅隊喬登
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與獅隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽6場，拿下3勝，防禦率1.13。喬登本季與龍隊交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率0.82。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將、雄鷹「第2名之戰」 魔力藍對決黃子鵬
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與雄鷹交手2次，拿下2勝，對戰防禦率0.69。
雄鷹目前排名第3，今日由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦率2.63。黃子鵬本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率7.94。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟拚主場3連勝 勝騎士對決艾菩樂
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.93。勝騎士本季與桃猿交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率3.14。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽10場拿下1勝7敗，防禦率3.94。艾菩樂本季與兄弟交手2次，吞下1敗，對戰防禦率8.44。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/13中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：30%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：28度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月13日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|49
|33-16-0
|0.673
|M7
|2
|富邦悍將
|47
|26-21-0
|0.553
|6
|3
|台鋼雄鷹
|49
|26-22-1
|0.542
|6.5
|4
|統一獅
|50
|24-25-1
|0.490
|9
|5
|樂天桃猿
|47
|19-27-1
|0.413
|12.5
|6
|中信兄弟
|48
|15-32-1
|0.319
|17
龍隊拚減魔術數字 魔神龍對決獅隊喬登
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與獅隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽6場，拿下3勝，防禦率1.13。喬登本季與龍隊交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率0.82。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與雄鷹交手2次，拿下2勝，對戰防禦率0.69。
雄鷹目前排名第3，今日由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦率2.63。黃子鵬本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率7.94。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.93。勝騎士本季與桃猿交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率3.14。
桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽10場拿下1勝7敗，防禦率3.94。艾菩樂本季與兄弟交手2次，吞下1敗，對戰防禦率8.44。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網
有線電視：
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：28度至29度
降雨機率：30%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：28度
降雨機率：30%
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：29度至30度
降雨機率：10%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。