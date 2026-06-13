中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（13）日共有3場比賽，目前在主場2連勝的中信兄弟，今日回到大本營洲際球場，迎戰樂天桃猿，由勝騎士（Mario Sanchez）掛帥對決艾菩樂（Tyler Eppler）；富邦悍將今日交手台鋼雄鷹，雙方勝差僅0.5場，賽果將影響2隊排名，由魔力藍（Shawn Morimando）交手黃子鵬；味全龍持續拚減燈，推出魔神龍（Marcelo Martinez）迎戰統一7-ELEVEn獅喬登（Jordan Balazovic）。《NOWnews》整理出6月13日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月13日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 49 33-16-0 0.673 M7
2 富邦悍將 47 26-21-0 0.553 6
3 台鋼雄鷹 49 26-22-1 0.542 6.5
4 統一獅 50 24-25-1 0.490 9
5 樂天桃猿 47 19-27-1 0.413 12.5
6 中信兄弟 48 15-32-1 0.319 17
🟡戰績小提示：悍將與雄鷹目前勝差僅0.5場，雙方今日正面對決，若悍將獲勝，勝差將拉開至1.5場，若雄鷹獲勝，將取代悍將成為聯盟第2名。

龍隊拚減魔術數字　魔神龍對決獅隊喬登

🟡天母賽事、開賽時間17：05

龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與獅隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。

獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽6場，拿下3勝，防禦率1.13。喬登本季與龍隊交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率0.82。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍洋投魔神龍今日先發交手統一獅，尋求本季第3勝、對戰第2勝。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
▲味全龍洋投魔神龍今日先發交手統一獅，尋求本季第3勝、對戰第2勝。（圖／味全龍提供,2026.4.15）
悍將、雄鷹「第2名之戰」　魔力藍對決黃子鵬

🟡新莊賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與雄鷹交手2次，拿下2勝，對戰防禦率0.69。

雄鷹目前排名第3，今日由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦率2.63。黃子鵬本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率7.94。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將近期拿下2連勝，今日推出洋投魔力藍先發，交手台鋼雄鷹，目標搶下3連勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
▲富邦悍將近期拿下2連勝，今日推出洋投魔力藍先發，交手台鋼雄鷹，目標搶下3連勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）
兄弟拚主場3連勝　勝騎士對決艾菩樂

🟡洲際賽事、開賽時間17：05

兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.93。勝騎士本季與桃猿交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率3.14。

桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽10場拿下1勝7敗，防禦率3.94。艾菩樂本季與兄弟交手2次，吞下1敗，對戰防禦率8.44。

📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網

有線電視：

MOD：緯來精采台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿今日作客洲際球場，推出洋投艾菩樂先發對決中信兄弟，尋求個人本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿今日作客洲際球場，推出洋投艾菩樂先發對決中信兄弟，尋求個人本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）
❗️6/13中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：28度至29度

降雨機率：30%

📍新莊球場（室外球場）

氣溫：28度

降雨機率：30%

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：29度至30度

降雨機率：10%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...