我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職戰績表（截至6月13日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 49 33-16-0 0.673 M7 2 富邦悍將 47 26-21-0 0.553 6 3 台鋼雄鷹 49 26-22-1 0.542 6.5 4 統一獅 50 24-25-1 0.490 9 5 樂天桃猿 47 19-27-1 0.413 12.5 6 中信兄弟 48 15-32-1 0.319 17

戰績小提示：

▲味全龍洋投魔神龍今日先發交手統一獅，尋求本季第3勝、對戰第2勝。（圖／味全龍提供,2026.4.15）

▲富邦悍將近期拿下2連勝，今日推出洋投魔力藍先發，交手台鋼雄鷹，目標搶下3連勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.15）

▲樂天桃猿今日作客洲際球場，推出洋投艾菩樂先發對決中信兄弟，尋求個人本季第2勝。（圖／樂天桃猿提供）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

☔️由於近期天氣不穩定，出門請記得攜帶雨具。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（13）日共有3場比賽，目前在主場2連勝的中信兄弟，今日回到大本營洲際球場，迎戰樂天桃猿，由勝騎士（Mario Sanchez）掛帥對決艾菩樂（Tyler Eppler）；富邦悍將今日交手台鋼雄鷹，雙方勝差僅0.5場，賽果將影響2隊排名，由魔力藍（Shawn Morimando）交手黃子鵬；味全龍持續拚減燈，推出魔神龍（Marcelo Martinez）迎戰統一7-ELEVEn獅喬登（Jordan Balazovic）。悍將與雄鷹目前勝差僅0.5場，雙方今日正面對決，若悍將獲勝，勝差將拉開至1.5場，若雄鷹獲勝，將取代悍將成為聯盟第2名。🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名首位，今日推出洋投魔神龍先發，本季出賽6場，拿下2勝1敗，防禦率0.74。魔神龍本季與獅隊交手1次，拿下1勝，對戰防禦率0。獅隊目前排名第4，今日由洋投喬登掛帥，本季出賽6場，拿下3勝，防禦率1.13。喬登本季與龍隊交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率0.82。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第2，今日推出洋投魔力藍先發，本季出賽10場，拿下4勝3敗，防禦率2.21。魔力藍本季與雄鷹交手2次，拿下2勝，對戰防禦率0.69。雄鷹目前排名第3，今日由「老虎」黃子鵬掛帥，本季出賽9場，拿下2勝3敗，防禦率2.63。黃子鵬本季與悍將交手1次，拿下1勝，對戰防禦率7.94。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名墊底，今日推出洋投勝騎士先發，本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.93。勝騎士本季與桃猿交手2次，皆是無關勝敗，對戰防禦率3.14。桃猿目前排名第5，今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽10場拿下1勝7敗，防禦率3.94。艾菩樂本季與兄弟交手2次，吞下1敗，對戰防禦率8.44。網路線上串流：CPBLTV、Twitch（6月前）、緯來電視網有線電視：MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：28度至29度降雨機率：30%📍新莊球場（室外球場）氣溫：28度降雨機率：30%📍洲際球場（室外球場）氣溫：29度至30度降雨機率：10%