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▲Karina（左）與Winter（右）在場邊倒讚，畫面全被拍，不少網友直呼「可愛」。（圖／翻攝自X）

2026世界盃持續進行，韓國男足首戰迎戰捷克成為亞洲球迷關注焦點。除了場上激烈攻防外，看台上也出現超強星光，超人氣女團aespa成員Karina與Winter親自到場觀賽，兩人不僅全程投入比賽，還因為一段真實反應意外登上社群熱門話題。韓國球員在一次進攻中遭到捷克球員犯規放倒，Karina、Winter當場露出不滿表情，甚至比出倒讚、發出噓聲，真實反應在網路瘋傳，也讓不少網友直呼：「真的很可愛。」比賽進行期間，捷克球員一次防守動作讓韓國球員倒地，裁判哨音響起後，鏡頭恰巧帶到Karina與Winter，只見2人原本開心觀賽，下一秒立刻露出不滿神情，似乎對犯規動作相當有意見，真實反應全被拍了下來。更有趣的是，Karina與Winter不只是皺眉而已，2人還被拍到比出倒讚手勢，並對場上的犯規動作發出噓聲，毫不掩飾支持韓國隊的模樣，讓許多網友笑翻直呼：「根本和一般球迷一模一樣」、「看得出來真的有認真在看球」。相關片段被上傳至社群平台後迅速爆紅，短短19秒的影片便吸引超過340萬次觀看。許多粉絲留言表示，兩人的反應實在太真實，「Karina氣到直接寫在臉上」、「Winter那個倒讚超有靈魂」、「完全沒有偶像包袱」。事實上，本屆世界盃有不少韓國藝人現身觀賽，不過像Karina與Winter這樣因為場邊反應登上話題焦點的情況並不常見。雖然只是短短幾秒鐘畫面，卻意外成為比賽另一個熱門討論話題，不少球迷笑稱：「捷克這次犯規，連aespa都看不下去了！」