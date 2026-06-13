2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，地主美國今（13）日將迎來首戰，於洛杉磯體育場交手巴拉圭，不過這項盛事的熱度似乎還沒傳到東岸。據《BBC》報導，紐約市陷入瘋狂的慶祝狂潮，但並非為了世界盃，而是正在NBA美國職籃（National Basketball Association）冠軍賽的紐約尼克隊，《BBC》指出，在此時此刻，紐約人熱戀的對象是籃球，而不是足球。
紐約街頭陷入瘋狂 但不是因世界盃
《BBC》記者走入紐約街頭，並指出紐約市陷入了瘋狂的慶祝狂潮，有些球迷甚至興奮的站在曼哈頓街頭的車頂上；然而，這澎湃的熱情並非為了世界盃足球賽，而是為了NBA的紐約尼克隊在總冠軍賽G4上演史上最偉大的逆轉秀，擊退聖安東尼奧馬刺隊。
《BBC》直言，「這幕場景清晰提醒了人們，當美國男足球隊準備迎戰巴拉圭、為世界盃揭開序幕之際，這項全球最頂級的足球賽事在美國正面臨著怎樣的強敵。」在美國，足球所獲得的喜愛程度遠不及籃球和美式足球。近期的一項民意調查更顯示，受訪的美國人中有一半表示他們根本不在乎世界盃。
美國第2度舉辦世界盃 街頭已經換裝
今年的世界盃，是繼1994年之後，美國第2次舉辦男子世界盃。當年的那屆賽事對美國的足球文化產生了深遠且持久的影響，不僅提升了足球的普及度，更為後來美國職業足球大聯盟（MLS）的誕生鋪平了道路。然而，時隔30多年後的今天，世界盃的重返似乎還未能激起美國公眾的想像力。
《BBC》描述，在紐約，如果仔細觀察，確實能發現這項超級大賽已經開跑的蛛絲馬跡。有些地鐵車廂已經換上了國家隊色彩的塗裝；超級巨星梅西（Lionel Messi）的巨大面孔出現在時報廣場的廣告看板上；而在「大蘋果」街頭，也能看到身穿摩洛哥和巴西球衣的球迷，這2支球隊將於MetLife體育場進行首場對決。
紐約人熱戀的對象是籃球 現階段只在意尼克隊
但此時此刻，紐約人熱戀的對象是籃球，而不是足球。尼克隊目前在NBA冠軍賽中以3比1領先馬刺隊，如果他們在G5贏球，就將奪下自1973年以來的首座總冠軍。有尼克隊球迷向《BBC》表示，自己根本不在意世界盃的消息，「除了尼克隊，我什麼都不在乎。」
但也有人意識到世界盃將到來，另一位尼克隊球迷說，「我最近一直全神貫注在尼克隊身上，但等比賽一結束，我絕對會把焦點轉回世界盃。只是現在，尼克隊徹底佔據了紐約的一切。」
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《BBC》記者走入紐約街頭，並指出紐約市陷入了瘋狂的慶祝狂潮，有些球迷甚至興奮的站在曼哈頓街頭的車頂上；然而，這澎湃的熱情並非為了世界盃足球賽，而是為了NBA的紐約尼克隊在總冠軍賽G4上演史上最偉大的逆轉秀，擊退聖安東尼奧馬刺隊。
《BBC》直言，「這幕場景清晰提醒了人們，當美國男足球隊準備迎戰巴拉圭、為世界盃揭開序幕之際，這項全球最頂級的足球賽事在美國正面臨著怎樣的強敵。」在美國，足球所獲得的喜愛程度遠不及籃球和美式足球。近期的一項民意調查更顯示，受訪的美國人中有一半表示他們根本不在乎世界盃。
今年的世界盃，是繼1994年之後，美國第2次舉辦男子世界盃。當年的那屆賽事對美國的足球文化產生了深遠且持久的影響，不僅提升了足球的普及度，更為後來美國職業足球大聯盟（MLS）的誕生鋪平了道路。然而，時隔30多年後的今天，世界盃的重返似乎還未能激起美國公眾的想像力。
《BBC》描述，在紐約，如果仔細觀察，確實能發現這項超級大賽已經開跑的蛛絲馬跡。有些地鐵車廂已經換上了國家隊色彩的塗裝；超級巨星梅西（Lionel Messi）的巨大面孔出現在時報廣場的廣告看板上；而在「大蘋果」街頭，也能看到身穿摩洛哥和巴西球衣的球迷，這2支球隊將於MetLife體育場進行首場對決。
紐約人熱戀的對象是籃球 現階段只在意尼克隊
但此時此刻，紐約人熱戀的對象是籃球，而不是足球。尼克隊目前在NBA冠軍賽中以3比1領先馬刺隊，如果他們在G5贏球，就將奪下自1973年以來的首座總冠軍。有尼克隊球迷向《BBC》表示，自己根本不在意世界盃的消息，「除了尼克隊，我什麼都不在乎。」
但也有人意識到世界盃將到來，另一位尼克隊球迷說，「我最近一直全神貫注在尼克隊身上，但等比賽一結束，我絕對會把焦點轉回世界盃。只是現在，尼克隊徹底佔據了紐約的一切。」
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