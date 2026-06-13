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▲2026世界盃B組，波赫前鋒盧基奇（Jovo Lukic）在上半場頭槌破網，助隊先發制人，取得1：0領先（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）B組賽事今（13）日開踢，地主加拿大迎戰波士尼亞與赫塞哥維納 （波赫），力拚隊史在世界盃首勝。此役先馳得點的是波赫，盧基奇（Jovo Lukic）在第21分鐘頭槌破網，加拿大下半場積極反攻，第78分鐘拉林（Cyle Larin）精彩轉身射門，替加拿大追平戰局，雙方最終以1：1踢平，加拿大雖然未能開胡，但收穫隊史第1分積分。加拿大過去曾2度踢進世界盃，但吞下0勝6敗；波赫則是第2度踢進世界盃，戰績為1勝2敗。此役雙方都推出4-4-2陣型，開賽波赫進攻較為積極，頻頻轉守為攻，給予加拿大防守壓力，不過加拿大在開賽10分鐘後，逐漸將控球權要回，第16分鐘，大衛（Jonathan David）在禁區起腳射門，可惜球踢得太正，直接被波赫門將瓦西利（Nikola Vasilj）擋下。波赫守下加拿大的射門後氣勢大振，第21分鐘獲得角球，巴希奇（Ivan ‌Basic）將球直接開往底線，柯拉席納奇（Sead Kolasinac）擺渡助攻，盧基奇（Jovo Lukic）頭槌破網，波赫先馳得點，取得1：0領先。加拿大被進球後，更積極發動反擊，上半場就多達9顆角球，但總缺臨門一腳，上半場結束，波赫領先1球。下半場加拿大仍積極反擊，第78分鐘拉林（Cyle Larin）接獲隊友大衛（Promise David）的傳球，一個轉身直接起腳，瓦西利反應不及，只能眼看球入網，加拿大追平比數，形成1：1平手。雙方一路激戰到傷停補時都沒有踢進致勝球，終場就以1：1踢和，各拿1分積分，加拿大雖然未能止敗，但收下隊史第1分積分，波赫則是與隊史第2勝擦肩而過。雙方下一戰將在6月19日，波赫凌晨3點交手瑞士，加拿大早上6點交手卡達。