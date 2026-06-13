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馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX （美股代號：SPCX）以史上最大IPO之姿掛牌，上市首日表現亮眼，加上美國和伊朗據報已接近達成協議，美股主要指數週五齊收高。綜合《CNBC》等外媒報導，近期受SpaceX成功首飛的預期提振，市場情緒有所回溫，SpaceX旗下的xAI也被視為人工智慧市場需求的指標之一。另一方面，美國、伊朗據傳和平協議達成在即，或於七國集團（G7）峰會前後簽署，重新開放荷姆茲海峽，巴基斯坦總理宣稱，美伊已就一項協議達成「最終協議文本」；伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）亦表示，雙方從未像現在一樣，這麼接近達成協議，呼籲外界先不要過度揣測內容，細節將在適當時候公布。12日收盤，美股道瓊工業指數上漲353.51點或0.70%，報51202.26點；那斯達克指數上漲79.18點或0.31%，報25888.84點；標普500指數上漲37.16點或0.50%，報7431.46點；費城半導體指數上漲200.03點或1.52%，報13371.47點。股市漲，反觀國際油價則明顯下滑，當天西德州原油（WTI）期貨挫3.22%，每桶報84.88美元；布蘭特期油瀉3.37%至每桶87.33美元。焦點個股部分，SpaceX上市首日，股價大漲19.22%，提振了投資人的信心，SuRo Capital的執行長兼總裁克萊因（Mark Klein）認為，SpaceX將成為未來IPO市場的風向標。KKM Financial執行長基爾伯格（Jeff Kilburg）則說，AI主題正變得越來越強勢，美股「七巨頭」的領導地位應該會繼續保持下去。