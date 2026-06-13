今年梅雨季尚未結束，機車族與通勤族外出仍需特別留意！今日（13）滯留鋒面位於台灣北部海面，各地天氣雖略微好轉、氣溫回升，但受西南季風影響，大氣環境依舊脆弱。氣象專家吳德榮指出，週六午後各地仍有強對流爆發的機率，需嚴防雷擊、強風及瞬間強降雨。中央氣象署今晨也對桃園及高雄發布濃霧特報，能見度不足 200 公尺，西半部行車務必注意安全。
🟡 滯留鋒徘徊挾季風！強對流狂轟至下週三
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄中表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日至下週一（14、15）滯留鋒將略微南移，由於挾帶不穩定的西南季風，迎風面的西南部地區將面臨強對流劇烈天氣的直接威脅，中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。
到了下週二、下週三（16、17），滯留鋒再度北移，全台未降雨時白天悶熱，但因仍在西南季風範圍內，迎風面易降雨、午後對流依舊旺盛。這波不穩定的雷雨天氣，預計將一路拉鋸到下週三。
🟡 端午連假天氣轉盛夏晴熱！熱帶擾動動向待觀察
不過，引頸期盼長假的民眾不用太過灰心，下週四西南季風開始減弱，雨勢將迎來大轉折。吳德榮透露，下週五（19日）起正式迎來端午連假，屆時太平洋高壓逐漸增強，全台各地將轉為晴朗炎熱、宛如盛夏的天氣型態，僅山區午後偶有局部短暫陣雨。
值得注意的是，下週三（17）起菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，雖然為各國期末預報模擬增添了不確定性，但連假前夕的「颱風胚胎」是否會干擾連假天氣，仍需滾動式持續觀察。
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吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄中表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日至下週一（14、15）滯留鋒將略微南移，由於挾帶不穩定的西南季風，迎風面的西南部地區將面臨強對流劇烈天氣的直接威脅，中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。
到了下週二、下週三（16、17），滯留鋒再度北移，全台未降雨時白天悶熱，但因仍在西南季風範圍內，迎風面易降雨、午後對流依舊旺盛。這波不穩定的雷雨天氣，預計將一路拉鋸到下週三。
不過，引頸期盼長假的民眾不用太過灰心，下週四西南季風開始減弱，雨勢將迎來大轉折。吳德榮透露，下週五（19日）起正式迎來端午連假，屆時太平洋高壓逐漸增強，全台各地將轉為晴朗炎熱、宛如盛夏的天氣型態，僅山區午後偶有局部短暫陣雨。
值得注意的是，下週三（17）起菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，雖然為各國期末預報模擬增添了不確定性，但連假前夕的「颱風胚胎」是否會干擾連假天氣，仍需滾動式持續觀察。