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靠散戶熱情衝高市值？SpaceX將需要證明自己

與特斯拉合併？

馬斯克身價破1兆美元

知名富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX （美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95美元，市值約2.1兆美元，週五盤中最高點一度飆到每股176.52美元。不過，不少專家都提醒，SpaceX不俗的表現，固然提振了市場情緒，但該公司須證明它的估值被龐大化是合理的。根據美國財經媒體《CNBC》報導，Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲（Jay Woods）表示，毫無疑問，這是一次成功的上市，大眾需求旺盛是好事，但要留意SpaceX能否守住開盤價，或僅僅只是散戶投資者的狂熱幫它推高了價格。報導引述VandaTrack的數據顯示，SpaceX是週五散戶淨買進量最高的股票，也是Reddit論壇討論度最高的股票之一。有鑑於馬斯克領航的另一家公司-特斯拉（Tesla）的成功，散戶普遍看好馬斯克，紛紛在IPO時期就搶購SpaceX的股票。美國知名創投家、特斯拉前董事會成員韋斯特利（Steve Westly）週五受訪時指出，SpaceX是集3個「登月計劃」（Moonshots）於一體的公司，但至少要成功實現其中2個，才能保持2兆美元的估值。馬斯克的「登月計畫」是指他旗下企業，長期致力推動，改變人類未來、顛覆傳統產業、具備高難度與革命性的宏大願景 。韋斯特利也透露，特斯拉和SpaceX已經擁有大量共享資源，未來2家公司合併的可能性並不低，即便過程可能會有點棘手，但他認為最終很有可能會實現。韋斯特利的想法，與SpaceX總裁兼營運長肖特韋爾（Gwynne Shotwell）的說詞不謀而合，肖特韋爾也說，並未排除與特斯拉合併的可能，甚至表示：「這樣的組合可能會讓伊隆的生活輕鬆一點」。肖特韋爾表示，她現在有很多工作要做，SpaceX上市第一天市值就達到2兆美元，成為美國市值第6高的企業並超越特斯拉，2間公司要實現的目標有很多共同之處，但現階段重點會放在確保SpaceX正常營運。SpaceX股票週五在那斯達克以每股150美元的價格開盤，較先前給出的每股135美元，還要高11%；而馬斯克目前持有SpaceX的股份價值超過7660億美元，加上他持有的特斯拉股份，價值約2880億美元，截至週五，馬斯克因這2家公司獲得的淨資產約為1.05 兆美元。只不過，馬斯克成為史上首位身價突破1兆美元的人，也加劇財富不均、美國頂尖科企創辦人權力過度擴張的爭論。 SpaceX的IPO不僅造就了世界首位兆元富翁，也讓這些公司的員工和高階主管因持有股票，躋身百萬、千萬富翁之列。原文連結：