下週三（17）起菲律賓東方有熱帶擾動發展的跡象！ 根據中央氣象署最新天氣預報與各大氣象粉專掌握的最新數據，全台在挺過週末的滯留鋒面與西南季風夾擊後，大氣環流將迎來劇烈轉折，該系統的最新路徑預測與對台影響，已伴隨端午連假前夕的「出梅」訊號引發高度關注。
🟡 何時出梅？粉專與氣象署齊指下週三
許多民眾苦問台灣究竟何時才能擺脫陰雨？氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專帶來好消息，根據最新大氣量場訊號顯示，6 月 17 日（下週三）前後，西太平洋副熱帶高壓勢力將明顯西伸北抬，高壓西側範圍開始籠罩台灣及中國華南地區。
同時，中央氣象署粉專「報氣候 - 中央氣象署」也證實此氣候展望，指出隨著鋒面系統被迫往北推移，台灣的天氣本質將正式從「鋒面型降雨」轉換為「夏季對流型降雨」，未來第二週起太平洋高壓增強，各地將轉為高溫炎熱、多雲到晴的夏季氣候。
🟡 下週熱帶擾動恐成颱！最新拋物線路徑曝光
隨著大氣環境轉為海溫日益增高的夏季低壓帶，西北太平洋海域也隨之活躍。林得恩指出，依據歐洲（ECMWF）最新數值模式模擬，下週四（18日）前後，海域上便會開始浮現熱帶擾動生成發展的訊號，隨後更有進一步增強為颱風生成的趨勢。
針對大眾最關心的最新路徑預測，林得恩透露，目前數值模式評估，該熱帶擾動在環境駛流場的導引下，預期將以「拋物線」的運動路徑朝著日本南部或南方海域方向前進，初步評估該系統對台灣並無直接影響。
另外，「天氣風險 WeatherRisk」氣象粉專也同步展望未來，指出 7 月起西北太平洋地區低壓系統發展將更為活躍，雖然不一定直接侵台，但低壓靠近帶來的風力消長，仍會對台灣天氣與供電調度造成波動。
🟡 歷史 6 月侵台颱風多3倍！防汛勿鬆懈
雖然此低壓系統預估北轉往日本，但大眾仍不可掉以輕心。「天氣風險 WeatherRisk」與中央氣象署皆提醒，梅雨季後的長期模式預報不確定性較大，民眾切勿因為即將出梅而放鬆警惕。
林得恩也特別列出歷史氣象數據示警，統計顯示 6 月份侵台的颱風總數歷年累計達 25 個，數量是 5 月份的近 3 倍之多。其中最著名案例即為 2012 年 6 月的「泰利颱風」，當年重創中南部造成大淹水與破 7 億元農損。
中央氣象署最後強調，進入 6、7 月夏季低壓系統活躍期後，台灣陸地上的熱對流雲系容易旺盛發展，午後常伴隨強風、雷擊與劇烈降雨，民眾仍需持續鎖定官方最新發布的天氣預報，提早做好防汛應變。
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許多民眾苦問台灣究竟何時才能擺脫陰雨？氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專帶來好消息，根據最新大氣量場訊號顯示，6 月 17 日（下週三）前後，西太平洋副熱帶高壓勢力將明顯西伸北抬，高壓西側範圍開始籠罩台灣及中國華南地區。
同時，中央氣象署粉專「報氣候 - 中央氣象署」也證實此氣候展望，指出隨著鋒面系統被迫往北推移，台灣的天氣本質將正式從「鋒面型降雨」轉換為「夏季對流型降雨」，未來第二週起太平洋高壓增強，各地將轉為高溫炎熱、多雲到晴的夏季氣候。
隨著大氣環境轉為海溫日益增高的夏季低壓帶，西北太平洋海域也隨之活躍。林得恩指出，依據歐洲（ECMWF）最新數值模式模擬，下週四（18日）前後，海域上便會開始浮現熱帶擾動生成發展的訊號，隨後更有進一步增強為颱風生成的趨勢。
針對大眾最關心的最新路徑預測，林得恩透露，目前數值模式評估，該熱帶擾動在環境駛流場的導引下，預期將以「拋物線」的運動路徑朝著日本南部或南方海域方向前進，初步評估該系統對台灣並無直接影響。
另外，「天氣風險 WeatherRisk」氣象粉專也同步展望未來，指出 7 月起西北太平洋地區低壓系統發展將更為活躍，雖然不一定直接侵台，但低壓靠近帶來的風力消長，仍會對台灣天氣與供電調度造成波動。
雖然此低壓系統預估北轉往日本，但大眾仍不可掉以輕心。「天氣風險 WeatherRisk」與中央氣象署皆提醒，梅雨季後的長期模式預報不確定性較大，民眾切勿因為即將出梅而放鬆警惕。
林得恩也特別列出歷史氣象數據示警，統計顯示 6 月份侵台的颱風總數歷年累計達 25 個，數量是 5 月份的近 3 倍之多。其中最著名案例即為 2012 年 6 月的「泰利颱風」，當年重創中南部造成大淹水與破 7 億元農損。
中央氣象署最後強調，進入 6、7 月夏季低壓系統活躍期後，台灣陸地上的熱對流雲系容易旺盛發展，午後常伴隨強風、雷擊與劇烈降雨，民眾仍需持續鎖定官方最新發布的天氣預報，提早做好防汛應變。