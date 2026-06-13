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Lisa登上世界盃美國站開幕式，和Anitta、Rema演唱世界盃官方歌曲〈Goals〉，穿著一身白色馬甲、熱褲和長靴，目測超過30個人的舞群，將開幕式氣氛炒到最高點，全場熱血沸騰。美國開幕表演首先由饒舌歌手Future、Tyla開啟序幕，不過兩人在台上乾唱，只有2個穿著黃色運動衣的男舞者伴舞，張力似乎顯得不太夠，正當看得有點枯燥時，Lisa帶著目測超過30人的龐大舞群登場！立刻將氣氛炒熱，她穿著白色馬甲和熱褲、長靴，與Anitta、Rema合體嗨唱〈Goals〉，加上舞者的助陣，氣氛瞬間燃炸。美國場堪稱本屆世界盃最具全球流行音樂代表性的開幕活動，相較於墨西哥場主打拉丁文化、加拿大場強調多元文化特色，美國場則集結流行、嘻哈、Afrobeats與K-POP等全球最受歡迎的音樂元素。從Katy Perry到Lisa，再到Future與Rema，演出陣容橫跨不同世代與市場，也讓不少球迷認為這是本屆世界盃最具國際影響力的開幕典禮。不少粉絲都在社群平台分享，「一大早爬起來看辣麗莎世界盃開幕秀，這影片我不允許有人沒看到」、「氣場全開啊」、「超漂亮又會唱」、「哇X！真的太猛，不枉費早起」。