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▲為了迎接加拿大在本土舉辦的首場世界盃賽事，多倫多BMO體育場舉辦了一場精心策劃的開幕式。（圖／美聯社／達志影像）

▲儘管開幕式出現嚴重技術故障，但這並沒有澆熄加拿大球迷的熱情。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽熱鬧開打，然而在加拿大隊首戰波赫的賽前開幕式上，卻發生了一起令人尷尬的「放送事故」。作為賽事焦點的巨型「大力神盃」氣球，竟然在全場數萬名球迷面前突然漏氣，最後軟塌塌地倒在球場中央，滑稽畫面在網路瘋傳，遭球迷狠酸：「這是業餘比賽嗎？」為了迎接加拿大在本土舉辦的首場世界盃賽事，多倫多BMO體育場舉辦了一場精心策劃的開幕式，現場表演者又唱又跳，氣氛一度達到最高點。球場中央特別設置了一座超巨型的大力神盃充氣裝置，原意是為了展現賽事的榮耀感。沒想到，就在慶典進行到一半時，該裝置疑似發生嚴重漏氣，在全場觀眾的目擊下，巨大的獎盃先是出現明顯皺褶，隨後迅速癟調，最終徹底癱軟在草地上。這一幕瞬間引爆網路熱議，不少網友將影片轉發至各大社群平台，紛紛諷刺道：「這就是世界盃的開幕式？真是太業餘了」、「感覺這屆主辦單位很長出包」、「國際足總好尷尬。」事實上，這並非本屆世界盃開幕式首次遭到輿論撻伐。早在昨日墨西哥的首場賽事開幕儀式中，就有不少網友抱怨表演風格詭異，特別是出場的吉祥物設計過於前衛且令人感到恐懼。這些接二連三的開幕式事故，讓部分國外網友在網路上感嘆，比起這種頻頻出包的呈現方式，甚至有國外網友幽默表示：「真希望由中國政府來承包主辦開幕式」，引發一陣熱議。儘管開幕式出現嚴重技術故障，但這並沒有澆熄加拿大球迷的熱情。在多倫多市中心，大批被稱為「航海者」（Voyageurs）的熱血支持者聚集在三一貝爾伍茲公園（Trinity Bellwoods Park）舉行動員大會，旗幟飛揚、歌聲不斷，甚至在開賽前舉行了規模空前的遊行，展現了加拿大民眾對於世界盃難得一見的狂熱。雖然開幕式翻車成為球迷茶餘飯後的笑談，但加拿大隊在隨後的比賽中，憑藉拉林（Cyle Larin）的絕平進球，搶下隊史世界盃首個積分，展現頑強的競技韌性。對球迷而言，無論開幕典禮再怎麼「離譜」，球場上球員的拚戰精神與歷史性的平局，才是他們這一天最難忘的回憶。