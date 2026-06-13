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▲不僅技術水準遭到質疑，南非隊在場上顯得極為急躁、打球太過粗野，全場共領到兩張紅牌。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃足球賽於台灣時間12日凌晨正式點燃戰火，地主國墨西哥在8萬名主場球迷的助威下，以2：0輕取南非，順利奪下開門紅。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃足球賽在昨日正式揭幕，開幕戰由地主墨西哥隊在阿茲特克球場迎戰南非。儘管賽前開場秀邀請了夏奇拉（Shakira）、J Balvin等國際巨星炒熱現場氣氛，但隨後展開的比賽內容卻令全球球迷與專家大失所望，西班牙《塞爾電台》（Cadena SER）更直言批評：「這場比賽證明了，世界盃擴軍至48隊後的競技水準正在嚴重下滑。」本場開幕戰最終由墨西哥以2：0輕鬆擊敗南非，然而比賽過程毫無章法。南非隊在場上顯得節奏混亂、失誤頻頻，墨西哥隊的第一粒進球，甚至是因為南非後衛西托萊（Sithole）在後場出現低級傳球失誤，直接將球「餵」給對手造成。《塞爾電台》球評羅梅羅（Antonio Romero）賽後毫不留情地表示：「比起這場比賽，我寧願多看幾次開場表演。兩隊根本不在同一個水平線上。」不僅技術水準遭到質疑，南非隊在場上顯得極為急躁、打球太過粗野，全場共領到兩張紅牌，球賽內容呈現極度的「一邊倒」，甚至有專家形容整場比賽令人「昏昏欲睡」。早在2017年，國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）拍板將世界盃從32隊擴充至48隊，官方聲稱是為了讓更多國家圓夢，但外界普遍認為這是為了追求轉播費與贊助收益的商業決策。然而，副作用在首戰後便顯現。評論員馬丁（Miguel Martin）警告：「這絕不會是唯一一場讓人看睡著的比賽。擴軍後，許多實力根本未達職業頂尖水準的球隊混入決賽圈，這簡直是把『決賽圈』變成了『永久預選賽』。」面對外界對比賽品質下滑的質疑，FIFA主席因凡蒂諾在賽後受訪時，竟還有餘裕開起義大利國家隊的玩笑。當被問及是否會進一步將賽事擴軍至64隊時，因凡蒂諾表示內部確實討論過此方案，並調侃道：「讓我們看看如果變成64隊，義大利能不能晉級；或者乾脆把名額增加到208個，看看他們到底能不能進決賽圈。」因凡蒂諾此番言論在網路上引發軒然大波，許多球迷認為他不尊重足球歷史悠久的強權，反而以高高在上的姿態嘲諷。