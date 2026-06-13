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2026世界盃足球賽開打在即，迦納國家隊卻傳出嚴重戰力折損。現年32歲的迦納中場主力托馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）因身陷多項性侵指控，遭加拿大政府拒絕入境簽證，將無法隨隊參加6月17日於多倫多舉行的首場小組賽。托馬斯自2025年7月起，陸續遭到倫敦警方指控多項強姦與性侵罪名，目前累計面臨7項強姦罪及1項性侵罪的司法審理，儘管托馬斯本人堅持否認所有指控，案件仍在審理階段，尚未定罪。然而，加拿大政府對於入境審查採取嚴格標準。加拿大移民、難民及公民部（IRCC）雖未針對個人個案提供詳細說明，但官方聲明明確指出：「加拿大舉辦重大賽事並不代表放寬移民法規。每位申請者均須獨立評估，若官員認為該名人士可能構成安全隱憂，便有權拒絕其入境。」國際足總（FIFA）隨後也發表聲明證實，托馬斯因簽證申請遭拒，無法從美國波士頓的訓練基地前往加拿大參賽。根據賽程，迦納隊將於6月17日在多倫多BMO球場迎戰巴拿馬；隨後於6月23日在波士頓、6月27日在費城進行小組賽。由於加拿大與美國的簽證與入境規範不同，托馬斯僅能參與在美國舉行的後兩場比賽。這意味著加納隊在面對巴拿馬的關鍵首戰中，必須在缺少這位中場核心的情況下應戰。更糟糕的是，若迦納隊晉級且需前往加拿大參與淘汰賽（例如溫哥華），托馬斯屆時仍將面臨無法入境的窘境，這對迦納隊的奪冠藍圖無疑是一大打擊。托馬斯近年效力於西甲比亞雷亞爾（Villarreal），場上表現穩定，但場外法律爭議始終纏身。此次涉及的指控最早可追溯至2020年，指控者多達四名女性，案件原定於去年11月開審，但目前可能延後至2027年初。這項突發的入境風波，再度引發足球界對於「球員品格」與「法律程序」間的討論。FIFA強調，主辦國政府擁有最終決定權，不參與簽證核發程序。對於目前陷入戰力缺口的迦納隊而言，如何在缺少靈魂人物的情況下打好首場小組賽，將是總教練面臨的首要難題。