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有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Donald Trump）也轉貼他的發文。隨後更多細節披露，伊朗對於核問題的立場並無太大改變，僅接受在境內「稀釋處理」濃縮鈾庫存，並聲稱美國承諾不發動戰爭。綜合外媒報導，阿拉格齊在12日晚間播出的一檔廣播電台節目中，揭露美伊諒解備忘錄草案的部分內容，目前雙方討論的談判框架分為2階段，第一階段聚焦結束衝突與復原區域穩定，第二階段就核問題及相關事項展開正式談判。關於停火安排，阿拉格齊表示，所有戰線軍事衝突都需結束，包含黎巴嫩，伊朗已明確告知，達成協議需要以色列從黎巴嫩南部撤軍，伊朗絕不會讓黎巴嫩孤立無援。而根據目前討論的情況，美國將承諾不主動發動戰爭、不以武力相威脅，美伊尊重彼此主權，互不干涉內政。荷姆茲海峽的部分，美國解除對伊朗的海上封鎖，是文件優先、重點強調的部分。阿拉格齊指出，該海峽主權屬於伊朗和阿曼，2國長期承擔航行安全的保障和相關服務，未來海峽管理機制將進行調整，不會簡單回到戰前模式，航運服務將進行收費。伊朗正與阿曼就此協調，聯合方案預計近期公布。在經濟與核子議題方面，阿拉格齊的說法是，如果文件最終簽署，伊朗被凍結海外資產將逐步解凍，有關戰爭賠償問題，雙方正在討論一項重建與經濟發展方案。德黑蘭堅持，現有濃縮鈾庫存若真要處理，唯一可接受的方式，是在伊朗境內「稀釋處理」，不打算將濃縮鈾轉移至海外。阿拉格齊也補充說，文件尚未最終簽署，相關內容仍可能進行調整，如果關鍵內容得不到落實，最終協議談判不排除無法進行。