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2026年NBA總冠軍賽戰火猛烈，聖安東尼奧馬刺隊在系列賽G4慘遭紐約尼克隊逆轉，以1分之差惜敗。馬刺隊控衛福克斯（De’Aaron Fox）因在比賽最後關鍵時刻的一次進攻決策失誤，成為眾矢之的。對此，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）公開力挺，強調這並未動搖球隊對他的信心，直言第五場關鍵時刻仍會將球權交給她。G4比賽最後15秒，馬刺握有106：105的1分領先優勢，且掌握球權。當時尼克隊被迫採取犯規戰術，福克斯只需持球等待被犯規並站上罰球線即可消耗時間。然而，福克斯卻選擇強行切入上籃，結果遭到尼克翼鋒阿努諾比（OG Anunoby）火鍋封阻。尼克隨後奪回球權，並在比賽僅剩1.2秒時由阿努諾比補進絕殺球，以107比106逆轉奪勝，將系列賽大比分改寫為3比1。面對如雪片般飛來的批評，甚至被不少球評標籤為「籃球史上最低球商決策」，福克斯冷靜解釋：「我當時試圖上籃將分差擴大到3分，迫使對方必須投進三分球才能追平。我以為我能甩開阿努諾比，但遺憾的是被蓋了。」儘管輿論紛紛要求球團開除總教練強森、交易福克斯，但強森在G5賽前記者會上表現得相當強硬。他霸氣表示：「我不看社群媒體。我可能已經被解雇212次，福克斯也被交易了72次。但我必須教練職責，外界的意見我完全不在乎。」強森更進一步掛保證，即便發生了那次失誤，在未來的緊要關頭，他依然會將球交給福克斯：「明天的比賽最後一刻，球依然會掌握在福克斯手中。我對他有百分之百的信心，因為他已經無數次為我們挺身而出。」福克斯本人則對外界的排山倒海的批評表示「不在意」：「大家又沒有我的手機號碼，打不了電話給我。我也不看那些電視節目，這都無所謂。事情已經發生了，現在也改變不了。我們現在努力從失敗中學習，並將注意力集中在下一場比賽。」事實上，福克斯本季季後賽一直帶著腳踝傷勢奮戰，整體命中率有所下滑。隨著系列賽回到馬刺主場，面對面臨淘汰邊緣的生死戰，福克斯將面臨職業生涯極大的挑戰。無論其未來的交易傳聞是否屬實，這一次的致命失誤已成為他生涯中揮之不去的陰影，而他能否在G5交出反彈表現，將決定馬刺隊能否將戰線延長至G6。