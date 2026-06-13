2026世界盃今（13）地主國美國隊迎戰睽違16年重返世界盃的巴拉圭，全場鎂光燈聚焦在美國隊背號10號靈魂人物、外號「美國隊長」的普利西奇（Christian Pulisic）身上！這位引領北美足球的旗幟人物究竟是誰？《NOWNEWS今日新聞》整理普利西奇「年薪、兄弟情、女友、IG」四大關鍵字，帶您一塊來認識這位實力、身價與情史皆具話題性的足壇吸金男神。
🟡 德甲少年天才到義甲米蘭大復活
現年 27 歲的普利西奇出生於足球世家，15 歲便隻身遠赴德國加入多特蒙德青訓，展露驚人的盤帶與突破天賦。他不僅曾創下北美球員最高轉會費紀錄加盟英超切爾西，更是首位參加並贏得歐冠決賽的美國球員。
雖然在英超時期一度因肌肉傷病陷入低谷，但轉戰義甲豪門 AC 米蘭後他徹底大復活，迅速成為陣中的進攻核心。他在 20 歲時就成為美國隊史最年輕的隊長，4 年前的卡達世界盃，美國隊整屆賽事的 3 個進球全部與他相關（1進球2助攻），是名副其實的「美國隊長」。
🟡 核心武器：與隊友15年的「兄弟情默契」
除了個人技術卓越，本屆世界盃普利西奇更擁有一項恐怖的武器——與隊友深厚的情誼。普利西奇賽前感性透露，他與陣中球星麥肯尼（Weston McKennie）、泰勒阿當斯（Tyler Adams）等人，早在 14 歲以下的青年國家隊訓練營就相識，彼此並肩作戰已超過 15 年。普利西奇強調：「這種如同家人般的熟悉感，能幫助我們度過世界盃的許多艱難時刻。」
🟡 1.4億天價年薪！創下北美最高身價紀錄
身為美國足壇第一人，普利西奇的商業價值極高。
俱樂部年薪： 目前效力於義甲 AC 米蘭，他領著稅後約 400 萬歐元（約合新台幣 1.4 億元） 的頂級年薪。
歷史轉會費： 2019 年他加盟切爾西時，轉會費高達 7300 萬美元（約 6400 萬歐元），當時排名 2 到 9 名的美國足球員身價總和都比不上他一人。
🟡 撕破臉反轉！普利西奇IG情史、好萊塢緋聞
每逢大賽，「普利西奇女友（Pulisic girlfriend）」 總是高居 Google 搜尋榜前列。雖然他極力保護隱私，但根據美國娛樂媒體《E! Online》的報導，揭露了這位美國隊長近年高潮迭起的感情世界。
《E! Online》指出，普利西奇曾於 2024 年主動透過 IG 密訊（DM），搭訕畢業於南加大的職業高爾夫球正妹愛麗克莎梅爾頓（Alexa Melton），兩人隨即陷入熱戀。然而這段體壇金童玉女的戀情卻在 2026 年 4 月驚傳分手，女方甚至一度在 IG 發文公審他，引發球迷譁然。所幸幾天後女方大反轉澄清「收到假情報，他絕對沒有劈腿」，才幫這位美國隊長洗刷冤屈。
此外，報導也提到他在 2025 年底還曾無端被爆出秘密交往《高校十八禁》好萊塢性感女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）。當時逼得普利西奇罕見動怒，直接在 IG 限時動態發文反擊：「請停止捏造我的私生活，這會影響到別人的生活！」
私底下的普利西奇其實是個自律的「高球宅」，翻開他的官方認證 Instagram（IG 帳號：@cmpulisic），除了高強度的足球訓練，就是打高爾夫球和陪狗狗。這樣有血有肉、敢愛敢恨的足壇巨星，在本次世界盃的主場表現無疑更令人期待！
📍 普利西奇（Christian Pulisic）小檔案
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現年 27 歲的普利西奇出生於足球世家，15 歲便隻身遠赴德國加入多特蒙德青訓，展露驚人的盤帶與突破天賦。他不僅曾創下北美球員最高轉會費紀錄加盟英超切爾西，更是首位參加並贏得歐冠決賽的美國球員。
雖然在英超時期一度因肌肉傷病陷入低谷，但轉戰義甲豪門 AC 米蘭後他徹底大復活，迅速成為陣中的進攻核心。他在 20 歲時就成為美國隊史最年輕的隊長，4 年前的卡達世界盃，美國隊整屆賽事的 3 個進球全部與他相關（1進球2助攻），是名副其實的「美國隊長」。
除了個人技術卓越，本屆世界盃普利西奇更擁有一項恐怖的武器——與隊友深厚的情誼。普利西奇賽前感性透露，他與陣中球星麥肯尼（Weston McKennie）、泰勒阿當斯（Tyler Adams）等人，早在 14 歲以下的青年國家隊訓練營就相識，彼此並肩作戰已超過 15 年。普利西奇強調：「這種如同家人般的熟悉感，能幫助我們度過世界盃的許多艱難時刻。」
🟡 1.4億天價年薪！創下北美最高身價紀錄
身為美國足壇第一人，普利西奇的商業價值極高。
俱樂部年薪： 目前效力於義甲 AC 米蘭，他領著稅後約 400 萬歐元（約合新台幣 1.4 億元） 的頂級年薪。
歷史轉會費： 2019 年他加盟切爾西時，轉會費高達 7300 萬美元（約 6400 萬歐元），當時排名 2 到 9 名的美國足球員身價總和都比不上他一人。
每逢大賽，「普利西奇女友（Pulisic girlfriend）」 總是高居 Google 搜尋榜前列。雖然他極力保護隱私，但根據美國娛樂媒體《E! Online》的報導，揭露了這位美國隊長近年高潮迭起的感情世界。
《E! Online》指出，普利西奇曾於 2024 年主動透過 IG 密訊（DM），搭訕畢業於南加大的職業高爾夫球正妹愛麗克莎梅爾頓（Alexa Melton），兩人隨即陷入熱戀。然而這段體壇金童玉女的戀情卻在 2026 年 4 月驚傳分手，女方甚至一度在 IG 發文公審他，引發球迷譁然。所幸幾天後女方大反轉澄清「收到假情報，他絕對沒有劈腿」，才幫這位美國隊長洗刷冤屈。
📍 普利西奇（Christian Pulisic）小檔案
全名： 克里斯蒂安·馬特·普利西奇（Christian Mate Pulisic）
生日 / 年齡： 1998 年 9 月 18 日（27 歲）
身高： 177 公分
場上位置： 右邊鋒、左邊鋒、進攻中場
國家隊背號： 10 號（美國國家男子足球隊隊長）
現效力球會： 義甲 AC 米蘭（球衣號碼：11 號）
最新身價估值： 4,000 萬歐元（約合新台幣 14 億元）
俱樂部年薪： 稅後約 400 萬歐元（約合新台幣 1.4 億元）
重要國家隊榮譽： CONCACAF 國家聯賽三連霸（2020、2023、2024）
重要俱樂部榮譽： 歐洲冠軍聯賽冠軍（2020-21，切爾西）、FIFA 俱樂部世界盃冠軍（2021，切爾西）
官方 Instagram： @cmpulisic
生日 / 年齡： 1998 年 9 月 18 日（27 歲）
身高： 177 公分
場上位置： 右邊鋒、左邊鋒、進攻中場
國家隊背號： 10 號（美國國家男子足球隊隊長）
現效力球會： 義甲 AC 米蘭（球衣號碼：11 號）
最新身價估值： 4,000 萬歐元（約合新台幣 14 億元）
俱樂部年薪： 稅後約 400 萬歐元（約合新台幣 1.4 億元）
重要國家隊榮譽： CONCACAF 國家聯賽三連霸（2020、2023、2024）
重要俱樂部榮譽： 歐洲冠軍聯賽冠軍（2020-21，切爾西）、FIFA 俱樂部世界盃冠軍（2021，切爾西）
官方 Instagram： @cmpulisic
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