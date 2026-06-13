藝人小賴近日在PODCAST節目《靈犬賴希》中，分享一次在荳荳家難忘的狼人殺聚會經歷，當時因為人數不足有一名男演員來湊咖，結果不但一到場就開口使喚荳荳幫忙倒水，還在現場頻頻表示想吐，誇張行徑讓眾人當場傻眼。小賴忍不住直呼對方實在太失禮，開噴：「你要不要先回家？」
男星湊咖來玩狼人殺 一到場就使喚人倒水
荳荳回憶，當時一群朋友相約到家裡玩狼人殺，中途因為人數不足，有人提議找一位還沒睡的朋友過來湊人數。沒想到對方抵達後完全沒有融入遊戲，反而一進門就讓現場氣氛瞬間凝結。小賴表示，那名男演員才剛坐下就對荳荳說：「妳去幫我倒水。」讓他當場愣住，心想荳荳明明是主人，怎麼反而被客人使喚。
男星狂喊想吐！小賴傻眼：要不要先回家？
更讓人傻眼的是，男子隨後不斷喊著想吐，還頻頻追問廁所在哪裡。荳荳直呼對方看起來根本不是來玩遊戲，而是來鬧場的，大家因此無法好好進行狼人殺。小賴也忍不住開口：「你要不要先回家？」提醒對方也是藝人，不應該有這樣的行為。
然而男子並未立刻離開，而是一直靠在電視旁，讓現場所有人都不知道他到底會不會真的吐出來。小賴透露，帶對方前來的朋友也有夠白目，沒有主動把人帶走，讓他更加無奈。最後因為對方暈到根本無法參與遊戲，眾人才決定直接請他離開，原本的狼人殺聚會也被迫中斷。
小賴曾目擊女星作弊 被抓包還哭給他看
除了酒醉鬧場事件，小賴也提到狼人殺往往能看出一個人的人品。他透露，曾遇過一名女演員在閉眼階段偷張開眼睛作弊，被擔任天神的自己當場抓包。沒想到對方不但否認，最後甚至委屈落淚，小賴並不買帳眼淚攻勢，直言玩遊戲最重要的還是遵守規則，「要玩可以，但不要作弊」。
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荳荳回憶，當時一群朋友相約到家裡玩狼人殺，中途因為人數不足，有人提議找一位還沒睡的朋友過來湊人數。沒想到對方抵達後完全沒有融入遊戲，反而一進門就讓現場氣氛瞬間凝結。小賴表示，那名男演員才剛坐下就對荳荳說：「妳去幫我倒水。」讓他當場愣住，心想荳荳明明是主人，怎麼反而被客人使喚。
男星狂喊想吐！小賴傻眼：要不要先回家？
更讓人傻眼的是，男子隨後不斷喊著想吐，還頻頻追問廁所在哪裡。荳荳直呼對方看起來根本不是來玩遊戲，而是來鬧場的，大家因此無法好好進行狼人殺。小賴也忍不住開口：「你要不要先回家？」提醒對方也是藝人，不應該有這樣的行為。
然而男子並未立刻離開，而是一直靠在電視旁，讓現場所有人都不知道他到底會不會真的吐出來。小賴透露，帶對方前來的朋友也有夠白目，沒有主動把人帶走，讓他更加無奈。最後因為對方暈到根本無法參與遊戲，眾人才決定直接請他離開，原本的狼人殺聚會也被迫中斷。
小賴曾目擊女星作弊 被抓包還哭給他看
除了酒醉鬧場事件，小賴也提到狼人殺往往能看出一個人的人品。他透露，曾遇過一名女演員在閉眼階段偷張開眼睛作弊，被擔任天神的自己當場抓包。沒想到對方不但否認，最後甚至委屈落淚，小賴並不買帳眼淚攻勢，直言玩遊戲最重要的還是遵守規則，「要玩可以，但不要作弊」。