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▲在兩軍激烈拼搶下，巴拉圭後衛波巴迪拉（Damián Bobadilla）試圖解圍，未料球卻意外改變方向，硬生生滾進自家大門。（圖／美聯社／達志影像）

▲取得領先後的美國隊士氣大振，控球率一度高達68%，將巴拉圭隊嚴密封鎖在半場內。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽於洛杉磯SoFi體育場上演小組賽焦點對決，由波切蒂諾（Mauricio Pochettino）領軍的美國隊，在開賽僅7分鐘便藉由巴拉圭球員的烏龍球取得領先。這場賽事展現了美國隊在波切蒂諾執教下的高壓與侵略性，暫時以1：0領先巴拉圭。比賽開局，美國隊迅速掌握比賽節奏，展現出強大的控球優勢。比賽進行至第7分鐘，美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）展現個人突破能力，於前場發動攻勢並送出妙傳，尋求連結隊友麥肯尼（Weston McKennie）。在兩軍激烈拼搶下，巴拉圭後衛波巴迪拉（Damián Bobadilla）試圖解圍，未料球卻意外改變方向，硬生生滾進自家大門，這記致命的烏龍球讓美國隊在開賽初期便意外收穫1：0領先。烏龍球常見的發生原因是防守球員嘗試進行解圍（例如頭槌或長傳），卻因處理不當直接將球送進自家大門。或是一些回傳球失誤，後衛在壓力下將球回傳給門將，但因力道過大或角度偏差，門將無法及時撲救而導致進球。另外有時候有可能是因為運氣不佳，當對手射門或傳球時，球原本可能偏離門框，但因為碰到了防守球員的腳或身體而改變方向，折射進入自家球門。不過值得注意的是，如果進攻方原本的射門路徑就已經對準球門（甚至已經進球），即便過程中碰到防守球員折射，通常進球仍會算在進攻球員身上，不會判定為烏龍球。取得領先後的美國隊士氣大振，控球率一度高達68%，將巴拉圭隊嚴密封鎖在半場內。儘管巴拉圭隊在資格賽中曾展現過面對阿根廷與哥倫比亞時的強大韌性，但面對今日處於進攻狀態的美國，巴拉圭在尋求反擊機會時顯得相當掙扎。美國隊在第17分鐘險些再下一城，可惜德斯特（Sergiño Dest）在禁區內的處理球稍顯倉促，錯失了擴大領先優勢的良機。隨後，防線悍將理查茲（Chris Richards）在一次角球爭搶中與對手頭部碰撞，儘管賽事短暫中斷，但他起身後展現意志力繼續投入防守，捍衛了美國隊的領先局面。此役是波切蒂諾上任後的首場世界盃正式賽事，他場邊展現出的沉穩氣度與戰術佈局，令美國球迷印象深刻。透過今日的勝利，美國隊在分組賽取得寶貴的3分積分，若能延續此戰的火熱手感，晉級淘汰賽階段的希望相當濃厚。根據賽程，若美國隊能順利取得分組第一，首場淘汰賽將於7月1日在舊金山舉行，屆時將對陣其他小組的第三名球隊。面對這場充滿激情與歷史意義的開門紅，美國隊用行動證明了他們在主場奪冠的決心。巴拉圭雖然開局遇挫，但預計在隨後的小組賽中仍會展現其防守底蘊，力求在接下來的賽事中反撲。