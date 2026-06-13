2026年世界盃足球賽加州SoFi體育場舉行的開幕戰中，地主國美國隊迎戰巴拉圭。比賽進行至第7分鐘時，巴拉圭球員博巴迪利亞（Damián Bobadilla）不慎將球踢進自家大門，形成一記「烏龍球」（own goal）。究竟什麼是「烏龍球」？在世界盃的歷史長河中，曾經出現55顆「烏龍球」，其中最讓人感到遺憾的莫過於艾斯科巴（Andrés Escobar）在1994年所踢進的那一顆，他本人也因此而遭槍殺。
什麼是烏龍球？
1997年，國際足總(FIFA)正式發布了烏龍球的界定準則。根據官方定義：
📍判定為烏龍球：當球員將球直接踢進自家球門，或是將對手的射門、傳中或傳球改變方向而誤入自家球門時，即構成烏龍球。
📍不構成烏龍球：如果對手的射門原本就已經「射正」(具有進球威脅)，此時球即使觸碰到防守球員，或是擊中球門邊框反彈後再打到防守球員或守門員身上才進網，都不會被記為烏龍球，而是記在原射門球員名下。
世界盃歷史上的烏龍球紀錄
在世界盃高壓的賽場上，烏龍球往往會對球隊士氣造成毀滅性的打擊。以下為世界盃歷史上的重要烏龍球數據：
📍歷史總數：在過去22屆的世界盃決賽圈中，總計產生了2720個進球，其中僅有54個被官方認定為烏龍球。若加上2026年巴拉圭球員博巴迪利亞(Damián Bobadilla)的最新一球，歷史總數來到了55球。
📍最殘酷的賽會：2018年世界盃被《華盛頓郵報》評為史上對防守者最殘酷的一屆，該屆賽事總共出現了破紀錄的12顆烏龍球，數量是過去紀錄的兩倍之多。
📍最多烏龍球的國家：墨西哥隊在歷史上共踢進過4次烏龍球，是所有參賽國中最多的；而法國隊則是最大受益者，歷史上共有6次因對手踢進烏龍球而獲益。
📍球員紀錄：至今為止，從未有任何一名球員在世界盃歷史上踢進超過1顆以上的烏龍球。
📍最快烏龍球：2014年世界盃，波士尼亞與赫塞哥維納的科拉希納茨（Sead Kolašinac）在對陣阿根廷的比賽中，開賽僅3分鐘就踢進烏龍球，創下歷史最快紀錄。
📍烏龍球造成的遺憾：1994年世界盃，哥倫比亞球員艾斯科巴（Andrés Escobar）因踢進烏龍球導致球隊提前遭到淘汰。回國後他慘遭憤怒的球迷槍殺身亡，這起悲劇也讓後續的烏龍球事件受到更嚴格的防弊審視。
世界盃烏龍球歷史全紀錄
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1997年，國際足總(FIFA)正式發布了烏龍球的界定準則。根據官方定義：
📍判定為烏龍球：當球員將球直接踢進自家球門，或是將對手的射門、傳中或傳球改變方向而誤入自家球門時，即構成烏龍球。
📍不構成烏龍球：如果對手的射門原本就已經「射正」(具有進球威脅)，此時球即使觸碰到防守球員，或是擊中球門邊框反彈後再打到防守球員或守門員身上才進網，都不會被記為烏龍球，而是記在原射門球員名下。
世界盃歷史上的烏龍球紀錄
在世界盃高壓的賽場上，烏龍球往往會對球隊士氣造成毀滅性的打擊。以下為世界盃歷史上的重要烏龍球數據：
📍歷史總數：在過去22屆的世界盃決賽圈中，總計產生了2720個進球，其中僅有54個被官方認定為烏龍球。若加上2026年巴拉圭球員博巴迪利亞(Damián Bobadilla)的最新一球，歷史總數來到了55球。
📍最殘酷的賽會：2018年世界盃被《華盛頓郵報》評為史上對防守者最殘酷的一屆，該屆賽事總共出現了破紀錄的12顆烏龍球，數量是過去紀錄的兩倍之多。
📍最多烏龍球的國家：墨西哥隊在歷史上共踢進過4次烏龍球，是所有參賽國中最多的；而法國隊則是最大受益者，歷史上共有6次因對手踢進烏龍球而獲益。
📍球員紀錄：至今為止，從未有任何一名球員在世界盃歷史上踢進超過1顆以上的烏龍球。
📍最快烏龍球：2014年世界盃，波士尼亞與赫塞哥維納的科拉希納茨（Sead Kolašinac）在對陣阿根廷的比賽中，開賽僅3分鐘就踢進烏龍球，創下歷史最快紀錄。
📍烏龍球造成的遺憾：1994年世界盃，哥倫比亞球員艾斯科巴（Andrés Escobar）因踢進烏龍球導致球隊提前遭到淘汰。回國後他慘遭憤怒的球迷槍殺身亡，這起悲劇也讓後續的烏龍球事件受到更嚴格的防弊審視。
|編號
|球員姓名
|發生年份
|1
|曼努埃爾·羅薩斯(Manuel Rosas)
|1930
|2
|恩斯特·勒爾徹(Ernst Lörtscher)
|1938
|3
|斯文·雅各布森(Sven Jacobsson)
|1938
|4
|吉米·迪金森(Jimmy Dickinson)
|1954
|5
|勞爾·卡德納斯(Raúl Cárdenas)
|1954
|6
|伊維察·霍瓦特(Ivica Horvat)
|1954
|7
|路易斯·克魯茲(Luis Cruz)
|1954
|8
|伊萬·武佐夫(Ivan Vutsov)
|1966
|9
|伊萬·達維多夫(Ivan Davidov)
|1966
|10
|哈維爾·古茲曼(Javier Guzmán)
|1970
|11
|科林·柯蘭(Colin Curran)
|1974
|12
|羅伯托·佩爾富莫(Roberto Perfumo)
|1974
|13
|魯德·克洛爾(Ruud Krol)
|1974
|14
|安德拉尼克·埃斯坎達里安(Andranik Eskandarian)
|1978
|15
|厄尼·布蘭茨(Ernie Brandts)
|1978
|16
|貝爾蒂·福格茨(Berti Vogts)
|1978
|17
|約瑟夫·巴爾莫什(Jozef Barmoš)
|1982
|18
|拉斯洛·達伊卡(László Dajka)
|1986
|19
|趙廣來(Cho Kwang-rae)
|1986
|20
|安德列斯·艾斯科巴(Andrés Escobar)
|1994
|21
|湯姆·博伊德(Tom Boyd)
|1998
|22
|優素福·齊波(Youssef Chippo)
|1998
|23
|皮埃爾·伊薩(Pierre Issa)
|1998
|24
|安東尼·蘇維薩雷塔(Andoni Zubizarreta)
|1998
|25
|錫尼沙·米哈伊洛維奇(Siniša Mihajlović)
|1998
|26
|格奧爾基·巴切夫(Georgi Bachev)
|1998
|27
|豪爾赫·科斯塔(Jorge Costa)
|2002
|28
|傑夫·阿古斯(Jeff Agoos)
|2002
|29
|卡萊斯·普約爾(Carles Puyol)
|2002
|30
|卡洛斯·加馬拉(Carlos Gamarra)
|2006
|31
|克里斯蒂安·扎卡爾多(Cristian Zaccardo)
|2006
|32
|布倫特·桑喬(Brent Sancho)
|2006
|33
|佩蒂特(Petit)
|2006
|34
|丹尼爾·阿格(Daniel Agger)
|2010
|35
|朴主永(Park Chu-young)
|2010
|36
|馬塞洛(Marcelo)
|2014
|37
|諾埃爾·巴利亞達雷斯(Noel Valladares)
|2014
|38
|塞亞德·科拉希納茨(Sead Kolašinac)
|2014
|39
|約翰·博耶(John Boye)
|2014
|40
|約瑟夫·約博(Joseph Yobo)
|2014
|41
|阿齊茲·布哈杜茲(Aziz Bouhaddouz)
|2018
|42
|阿齊茲·貝希奇(Aziz Behich)
|2018
|43
|奧根內卡羅·埃特博(Oghenekaro Etebo)
|2018
|44
|蒂亞戈·喬內克(Thiago Cionek)
|2018
|45
|艾哈邁德·法特希(Ahmed Fathi)
|2018
|46
|丹尼斯·切里舍夫(Denis Cheryshev)
|2018
|47
|埃德森·阿爾瓦雷斯(Edson Álvarez)
|2018
|48
|揚·索默(Yann Sommer)
|2018
|49
|亞辛·梅里亞(Yassine Meriah)
|2018
|50
|謝爾蓋·伊格納舍維奇(Sergei Ignashevich)
|2018
|51
|費南迪尼奧(Fernandinho)
|2018
|52
|馬里奧·曼祖基奇(Mario Mandžukić)
|2018
|53
|納耶夫·阿格爾德(Nayef Aguerd)
|2022
|54
|恩佐·費南德斯(Enzo Fernández)
|2022
|55
|達米安·博巴迪利亞(Damián Bobadilla)
|2026
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