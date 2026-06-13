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編號 球員姓名 發生年份 1 曼努埃爾·羅薩斯(Manuel Rosas) 1930 2 恩斯特·勒爾徹(Ernst Lörtscher) 1938 3 斯文·雅各布森(Sven Jacobsson) 1938 4 吉米·迪金森(Jimmy Dickinson) 1954 5 勞爾·卡德納斯(Raúl Cárdenas) 1954 6 伊維察·霍瓦特(Ivica Horvat) 1954 7 路易斯·克魯茲(Luis Cruz) 1954 8 伊萬·武佐夫(Ivan Vutsov) 1966 9 伊萬·達維多夫(Ivan Davidov) 1966 10 哈維爾·古茲曼(Javier Guzmán) 1970 11 科林·柯蘭(Colin Curran) 1974 12 羅伯托·佩爾富莫(Roberto Perfumo) 1974 13 魯德·克洛爾(Ruud Krol) 1974 14 安德拉尼克·埃斯坎達里安(Andranik Eskandarian) 1978 15 厄尼·布蘭茨(Ernie Brandts) 1978 16 貝爾蒂·福格茨(Berti Vogts) 1978 17 約瑟夫·巴爾莫什(Jozef Barmoš) 1982 18 拉斯洛·達伊卡(László Dajka) 1986 19 趙廣來(Cho Kwang-rae) 1986 20 安德列斯·艾斯科巴(Andrés Escobar) 1994 21 湯姆·博伊德(Tom Boyd) 1998 22 優素福·齊波(Youssef Chippo) 1998 23 皮埃爾·伊薩(Pierre Issa) 1998 24 安東尼·蘇維薩雷塔(Andoni Zubizarreta) 1998 25 錫尼沙·米哈伊洛維奇(Siniša Mihajlović) 1998 26 格奧爾基·巴切夫(Georgi Bachev) 1998 27 豪爾赫·科斯塔(Jorge Costa) 2002 28 傑夫·阿古斯(Jeff Agoos) 2002 29 卡萊斯·普約爾(Carles Puyol) 2002 30 卡洛斯·加馬拉(Carlos Gamarra) 2006 31 克里斯蒂安·扎卡爾多(Cristian Zaccardo) 2006 32 布倫特·桑喬(Brent Sancho) 2006 33 佩蒂特(Petit) 2006 34 丹尼爾·阿格(Daniel Agger) 2010 35 朴主永(Park Chu-young) 2010 36 馬塞洛(Marcelo) 2014 37 諾埃爾·巴利亞達雷斯(Noel Valladares) 2014 38 塞亞德·科拉希納茨(Sead Kolašinac) 2014 39 約翰·博耶(John Boye) 2014 40 約瑟夫·約博(Joseph Yobo) 2014 41 阿齊茲·布哈杜茲(Aziz Bouhaddouz) 2018 42 阿齊茲·貝希奇(Aziz Behich) 2018 43 奧根內卡羅·埃特博(Oghenekaro Etebo) 2018 44 蒂亞戈·喬內克(Thiago Cionek) 2018 45 艾哈邁德·法特希(Ahmed Fathi) 2018 46 丹尼斯·切里舍夫(Denis Cheryshev) 2018 47 埃德森·阿爾瓦雷斯(Edson Álvarez) 2018 48 揚·索默(Yann Sommer) 2018 49 亞辛·梅里亞(Yassine Meriah) 2018 50 謝爾蓋·伊格納舍維奇(Sergei Ignashevich) 2018 51 費南迪尼奧(Fernandinho) 2018 52 馬里奧·曼祖基奇(Mario Mandžukić) 2018 53 納耶夫·阿格爾德(Nayef Aguerd) 2022 54 恩佐·費南德斯(Enzo Fernández) 2022 55 達米安·博巴迪利亞(Damián Bobadilla) 2026

2026年世界盃足球賽加州SoFi體育場舉行的開幕戰中，地主國美國隊迎戰巴拉圭。比賽進行至第7分鐘時，巴拉圭球員博巴迪利亞（Damián Bobadilla）不慎將球踢進自家大門，形成一記「烏龍球」（own goal）。究竟什麼是「烏龍球」？在世界盃的歷史長河中，曾經出現55顆「烏龍球」，其中最讓人感到遺憾的莫過於艾斯科巴（Andrés Escobar）在1994年所踢進的那一顆，他本人也因此而遭槍殺。1997年，國際足總(FIFA)正式發布了烏龍球的界定準則。根據官方定義：📍判定為烏龍球：當球員將球直接踢進自家球門，或是將對手的射門、傳中或傳球改變方向而誤入自家球門時，即構成烏龍球。📍不構成烏龍球：如果對手的射門原本就已經「射正」(具有進球威脅)，此時球即使觸碰到防守球員，或是擊中球門邊框反彈後再打到防守球員或守門員身上才進網，都不會被記為烏龍球，而是記在原射門球員名下。在世界盃高壓的賽場上，烏龍球往往會對球隊士氣造成毀滅性的打擊。以下為世界盃歷史上的重要烏龍球數據：📍歷史總數：在過去22屆的世界盃決賽圈中，總計產生了2720個進球，其中僅有54個被官方認定為烏龍球。若加上2026年巴拉圭球員博巴迪利亞(Damián Bobadilla)的最新一球，歷史總數來到了55球。📍最殘酷的賽會：2018年世界盃被《華盛頓郵報》評為史上對防守者最殘酷的一屆，該屆賽事總共出現了破紀錄的12顆烏龍球，數量是過去紀錄的兩倍之多。📍最多烏龍球的國家：墨西哥隊在歷史上共踢進過4次烏龍球，是所有參賽國中最多的；而法國隊則是最大受益者，歷史上共有6次因對手踢進烏龍球而獲益。📍球員紀錄：至今為止，從未有任何一名球員在世界盃歷史上踢進超過1顆以上的烏龍球。📍最快烏龍球：2014年世界盃，波士尼亞與赫塞哥維納的科拉希納茨（Sead Kolašinac）在對陣阿根廷的比賽中，開賽僅3分鐘就踢進烏龍球，創下歷史最快紀錄。📍烏龍球造成的遺憾：1994年世界盃，哥倫比亞球員艾斯科巴（Andrés Escobar）因踢進烏龍球導致球隊提前遭到淘汰。回國後他慘遭憤怒的球迷槍殺身亡，這起悲劇也讓後續的烏龍球事件受到更嚴格的防弊審視。