我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 假檢警佯稱黃女涉及刑事案件，因「偵查不公開」不得告知他人，並要求她將保單解約提領現金，以避免名下資產遭凍結。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名黃姓女子因遭假檢警謊稱涉及刑事案件，因「偵查不公開」不得告知他人，並要求她將保單解約提領現金，以避免名下資產遭凍結，同時還教導黃女向保險公司及警方謊稱是要購買醫療器材，以規避關懷提問。所幸遭保險公司業務員察覺有異，擔心女子遭遇詐騙，隨即通報轄區警方到場，打消解約念頭，成功保住141萬元積蓄。高市警局鳳山分局鳳崗派出所日前接獲國泰人壽鳳山分公司通報，指一名黃姓女子（44歲）欲解除高額保單，聲稱是為了替重病家人購買醫療器材，因金額高達新臺幣141萬元，業務員察覺有異，擔心女子遭遇詐騙，立即通報警方到場協助關懷。警方到場後，黃女起初表示，因親戚重病，急需購買醫療床等醫療器材，因此才打算解除保單，但員警察覺一般醫療器材費用不致高達百萬元，且黃女神情緊張、說詞反覆，研判案情並不單純，遂耐心關懷詢問，並徵得黃女同意後查看手機對話內容。經警方檢視手機訊息，發現黃女手機內充斥大量假冒檢警人員的對話紀錄，對方佯稱黃女涉及刑事案件，因「偵查不公開」不得告知他人，並要求她將保單解約提領現金，以避免名下資產遭凍結，同時還教導黃女向保險公司及警方謊稱是要購買醫療器材，以規避關懷提問。警方見黃女一時仍難以相信自己遭詐，便拿出假檢警詐騙宣導資料，請她仔細比對自身遭遇與文宣內容，黃女這才驚覺整個過程與詐騙手法如出一轍，當場打消解約念頭，成功保住141萬元積蓄。